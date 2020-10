Trauer um einen engagierten Theologen

Karlsruhe.Kirche und Politik trauern um Ulrich Fischer: Der frühere badische evangelische Landesbischof ist tot. Er starb am Mittwochabend im Alter von 71 Jahren an einer schweren Krebserkrankung. Als Landesbischof repräsentierte Fischer von 1998 bis 2014 rund 1,25 Millionen Protestanten in Baden. Zudem war er in zahlreichen Ämtern in der evangelischen Kirche bundesweit engagiert, als Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), als EKD-Medienbischof und als Vorsitzender des Präsidiums der Union Evangelischer Kirchen.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) würdigte den Verstorbenen als aufgeschlossenen Theologen, der sich über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus engagierte und stets eine „heitere und den Menschen zugewandte Persönlichkeit“ gewesen sei. Schon früh seien die Bewahrung der Schöpfung und eine nachhaltige Lebensweise für Fischer ein prägendes Thema gewesen.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, erinnerte an Fischers „wichtige Anstöße für die öffentliche Theologie“, zum Beispiel bei der Friedensethik. „Ich habe Ulrich Fischer immer als einen Menschen mit großer Glaubensfreude erlebt“, schrieb Bedford-Strohm am Donnerstag in einem Kondolenzbrief an Fischers Nachfolger in Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh. „Dadurch war der Mensch Fischer ein echter Menschenfischer.“

Der badische Landesbischof Jochen Cornelius-Bischof bezeichnete seinen Vorgänger mit Bischofsamt als Menschen, der „mit klarem Blick für die aktuellen Herausforderungen und aus einem tiefen Vertrauen in die von Gott geschenkte Zukunft die Landeskirche nachhaltig geprägt hat“. Sein Gottvertrauen habe viele Menschen ermutigt und im Glauben gestärkt. Fischer sei stets „schwungvoll, fromm und den Menschen und der Welt zugewandt“ gewesen. Es sei ihm wichtig gewesen, dass die Kirche Verantwortung für die Welt übernehme, auch hinsichtlich Klimaschutz und Frieden.

Studium in Heidelberg

Ulrich Fischer wurde am 11. Februar 1949 in Lüneburg geboren. Nach dem Studium der Theologie in Göttingen und Heidelberg stand er in Sandhausen erstmals auf der Kanzel. Fischer hielt mehr als 1000 Predigten. Früh wirkt er im Kirchen- und Posaunenchor mit und war bei den christlichen Pfadfindern aktiv. Nach seiner Promotion absolvierte er das Lehr- und Pfarrvikariat in Sandhausen. Von 1995 bis 1998 war er Mannheimer Dekan.

Im Ruhestand lebte Fischer gemeinsam mit seiner Frau auf dem Pferdehof einer seiner drei Töchter und deren Familie. Kurz vor seinem 70. Geburtstag am 11. Februar 2019 wurde bei dem Theologen ein Hirntumor diagnostiziert.

Auch der württembergische Landesbischof Frank Otfried July würdigte Fischers offene Art. „Er hat kein Visier getragen, konnte seiner Freude, aber auch seinem Ärger deutlich Ausdruck geben.“ Sein Dienst sollte in allem der Verkündigung des Evangeliums dienen.

EKD-Medienbischof Volker Jung würdigte Fischers Verdienste um die evangelische Publizistik. „Es war ihm wichtig, dass evangelische Publizistik in all ihren Ausprägungen in Print, Hörfunk, Fernsehen, Film und Online der Kommunikation des Evangeliums dient“, sagte der hessen-nassauische Kirchenpräsident Jung, der in der Nachfolge Fischers im Rat der EKD für Medienthemen zuständig ist.

Der Direktor des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP), Jörg Bollmann, sagte, Fischer habe die evangelische Publizistik in elf Jahren an der Spitze des GEP geprägt. epd

