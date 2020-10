Trauer um Fischer

Karlsruhe.Kirche und Politik trauern um den früheren badischen Landesbischof Ulrich Fischer (Foto). Wie der evangelische Oberkirchenrat in Karlsruhe am Donnerstag mitteilte, starb Fischer am Mittwochabend im Alter von 71 Jahren. Landesbischof Jochen Cornelius-Bischof bezeichnete ihn als Menschen, der „mit klarem Blick für die aktuellen Herausforderungen und aus einem tiefen Vertrauen in die von Gott geschenkte Zukunft die Landeskirche nachhaltig geprägt hat“. Fischer wurde am 11. Februar 1949 in Lüneburg geboren. Nach dem Wehrdienst studierte er Theologie in Göttingen und Heidelberg. Er war unter anderem Landesjugendpfarrer und Dekan in Mannheim und 16 Jahre badischer Landesbischof. 2009 wurde er in den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt. Von 2003 bis 2013 hatte er den Vorsitz der Union Evangelischer Kirchen (UEK) in der EKD inne. lsw (Bild: dpa)

