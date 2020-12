Trauerspiel an den Haltestellen

Stuttgart.Haltestellen von Bussen und Bahnen gibt’s genug in Baden-Württemberg, auch im ländlichen Raum. Landesweit sind 86 Prozent der Bürger zu Fuß in fünf Minuten an einer Haltestelle, mit dem Fahrrad sogar 99 Prozent. Das Problem ist nur: Die Haltestellen werden gar nicht angefahren. Das Angebot jenseits der großen Städte und Verdichtungsräume ist schlecht, abends, nachts und an den Wochenenden gibt es vielfach überhaupt keinen Busverkehr. Wer mobil sein will, ist auf das Auto angewiesen.

Unter anderem das geht aus dem ÖPNV-Report Baden-Württemberg hervor, einer großangelegten Verkehrsstudie, die Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart vorstellte. „In manchen Regionen ist das atemberaubend: Wenn keine Schule ist, gibt es keinen öffentlichen Nahverkehr“, sagte Hermann bei der Präsentation vor Vertretern der Verkehrsverbünde und Kommunen. „Das ist mehr als vorgestrig. Die Studie zeigt als wichtigsten Punkt: Je besser das Angebot ist, umso höher ist der Marktanteil des ÖPNV an der Mobilität“, so Hermann.

Unzufriedenheit mit dem Angebot

Dabei sind viele Menschen im Land unzufrieden mit dem Angebot von Bus und Bahn, ein Umsteigen aus dem eigenen Fahrzeug kommt für sie daher gar nicht erst in Frage. Das ergab erst Anfang Dezember eine Umfrage der baden-württembergischen Tageszeitungen. Doch die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen sollen in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2030 doppelt so hoch sein wie noch 2010. Das gehört zu den wichtigsten verkehrspolitischen Vorhaben der Landesregierung, ohne das die Klimaschutzziele und die verpflichtende Reduktion des CO2-Ausstoßes um 40 Prozent nicht erreicht werden können.

Der ÖPNV-Report hat nun landesweit den Status quo auf Ebene der Verkehrsverbünde, der Stadt- und Landkreise sowie der Städte und Gemeinden erfasst und analysiert, was es braucht, um mehr Fahrgäste anzulocken. Zudem wurden Vergleiche gezogen mit Regionen in der Schweiz und in Österreich, wo der ÖPNV intensiver genutzt wird. „Es muss in allen Bereichen noch deutlich mehr in die Angebotsverbesserung investiert werden – im Schienenverkehr, im Stadtverkehr und im Busverkehr in der Fläche,“ sagte Hermann. Die wichtigsten Hebel dabei: eine deutliche Takt- und Fahrplanverdichtung, keine Ausdünnung des Angebots am Wochenende oder abends, dazu preiswerte Tarife und eine bessere Verknüpfung von Bus und Bahn mit dem Fahrrad.

Die Ergebnisse fließen nun in den Strategieprozess ein, den das Verkehrsministerium im Juli 2020 begonnen hat. Hermann verwies darauf, dass neben dem Bund vor allem die Kommunen mit den Verkehrsverbünden für das ÖPNV-Angebot zuständig seien. „Die Kommunen brauchen Nahverkehrspläne, Busfahrpläne müssen an die Schiene andocken. Es braucht ein verlässliches Grundangebot, das in der Fläche mit Rufangeboten wie Sammeltaxis ergänzt wird.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020