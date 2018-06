Traumjob zwischen 300 Kühen

Anzeige

Diemelsee/Wiesbaden.Handys, Zugfahrkarten oder Mietzuschüsse – mit solchen Geschenken werben Unternehmen in Deutschland um Auszubildende. Christian Pohlmann braucht das nicht. Zu ihm ins hessische Diemelsee-Rhenegge kommen Azubis aus ganz Deutschland. Der Landwirt in dem 400-Einwohner-Dorf ist laut Bauernverband einer der besten Ausbilder in Deutschland. Dafür wurde sein Hof auf dem Deutschen Bauerntag in Wiesbaden als „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ ausgezeichnet.

Wer sich für eine Ausbildung auf Pohlmanns Hof entscheidet, wählt Abgeschiedenheit, Natur und 300 Kühe. Eine Großstadt in der Nähe gibt es nicht. 30 Minuten fährt man, nur um eine Autobahn zu erreichen. Doch das schreckt offenbar nicht ab. 35 angehende Landwirte, darunter sechs Frauen, hat der 54-Jährige in den vergangenen 29 Jahren ausgebildet. Sogar aus dem Allgäu, vom Bodensee und aus Österreich kamen Azubis nach Nordhessen.

„Wir hatten immer ausreichend Bewerbungen“, sagt Pohlmann. Zwei Azubi-Stellen gibt es auf dem Hof. Für die nächsten zwei Jahre seien schon alle Plätze vergeben. Die Abbrecherquote ist gering. „Nur zwei Auszubildende haben es hier nicht ausgehalten“, erklärt er. Dabei ist Landwirt eher eine Nische auf dem Ausbildungsmarkt. Gerade einmal 471 Lehrstellen hat die hessische Agentur für Arbeit zuletzt in Agrarbereich registriert, 71 davon für angehende Landwirte. Bewerber gab es nur 90. Zum Vergleich: Im Dienstleistungsbereich gibt es 8850 Lehrstellen mit über 7700 Bewerbern.