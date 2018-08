Traumstart oder Märchen

Wiesbaden.Selten klaffen die Einschätzungen im Landtag zu einem Sachthema so weit auseinander: Die Regierungsparteien CDU und Grüne sehen geradezu einen Bilderbuchstart des neuen Schuljahrs und rühmen vor allem Rekorde bei der Zahl der Lehrerstellen sowie den Investitionen in die Bildung. „Hervorragend aufgestellt“ seien die hessischen Schulen in das Schuljahr 2018/19 gegangen, sagt Kultusminister Alexander Lorz (CDU), „besser denn je“ nennt die Situation sein Parteifreund Armin Schwarz, der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion. Von „Märchen“ sprechen dagegen die Oppositionsparteien SPD, Linke und FDP. Der Sozialdemokrat Christoph Degen beklagt Lehrermangel, ergänzt, Unterrichtsausfall sei an der Tagesordnung, und verweist auf die Überlastungsanzeigen von Lehrern.

So viele Lehrer wie noch nie

Die schwarz-grüne Koalition im Wiesbadener Landtag geht in die Offensive und setzt die Schulpolitik zweieinhalb Wochen nach Beginn des neuen Schuljahrs doch noch auf die Tagesordnung. Nachdem die traditionelle Regierungserklärung dazu am Vortag ausgeblieben war, will sie es jetzt nicht der Opposition überlassen, das Thema in ihrem Sinn in den Wahlkampf zu ziehen. Sie bringt einen Antrag ein, den sie am Ende auch mit ihrer Mehrheit verabschiedet. Der Entschließungsantrag „betreffend bundesweit hervorragende Ressourcenausstattung der hessischen Schulen und eine qualitätsorientierte Bildungspolitik als Garant der Zukunft unseres Landes“ hält die Errungenschaften dazu fest. Sechs der zehn Absätze beginnen mit „Der Landtag begrüßt“, zwei mit „Der Landtag unterstützt“ und je einer mit „Der Landtag würdigt“ und „Der Landtag unterstreicht“.

CDU-Mann Schwarz hält gleich zu Beginn der Debatte fest: Hessen hat so viele Lehrer und so viele Unterrichtsstunden wie nie zuvor, kein anderes Bundesland hat eine 105-prozentige Lehrerversorgung, also mehr als das Soll, und bei den Pro-Kopf-Ausgaben für Bildung liegt es mit 1495 Euro im Jahr ebenfalls an der Spitze. Und der Kultusminister ergänzt: 1000 mehr Lehrer im neuen Schuljahr trotz eines Rückgangs der Schülerzahl um 2000. Jetzt mache sich bezahlt, dass Hessen im Gegensatz zu anderen Bundesländern trotz der niedrigeren Schülerzahl keine Lehrerstellen abgebaut habe. Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner, der zugleich auch bildungspolitischer Sprecher seiner Partei ist, preist noch die landesweit 700 Sozialpädagogen an, die jetzt die Lehrer in den Schulen entlasten sollen. Und Anträge auf Ganztagsschulen würden durchweg genehmigt. Den „Pakt für den Nachmittag“ mit den Kommunen nennt auch die CDU einen großen Erfolg. „Ich dachte, die Hanauer Märchenfestspiele zu den Brüdern Grimm seien in diesem Jahr schon beendet“, reagiert SPD-Mann Degen auf so viel Selbstlob der Regierung. Mit mehr Ganztagsprogramm seien natürlich mehr Lehrer nötig. Doch eine Schule suche über Facebook nach Studenten der Kunst, Mathematik und Physik als Lehrkräfte, und auch in vielen anderen Schulen seien Lehrerstellen mit Studierenden ohne ausreichende Qualifikation besetzt.

Weiterhin Unterrichtsausfälle

Unterrichtsausfall gebe es auch trotzdem noch. Gabriele Faulhaber von der Linken spricht von 3000 Lehrern, die in Hessen aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ausgeschieden sind – eine Folge der Überlastung. Der FDP-Politiker Wolfgang Greilich zitiert eine Personalrätin, die Stimmung an den Schulen sei so schlecht wie nie. Außerdem seien die Bildungsausgaben des Landes Hessen von 26,8 Prozent des Haushalts im Jahr 2015 auf nunmehr 25,2 Prozent gesunken.

Wie gut zwei Monate vor der Landtagswahl nicht anders zu erwarten, nähern sich die Positionen auch in einer zweiten Runde der Debatte nicht an. Kultusminister Lorz unterstellt der Opposition, sie sei enttäuscht über den für ihren Wahlkampf so abträglichen guten Schulstart und versuche, das jetzt mit markiger Rhetorik zu übertünchen. „Schönreden beseitigt keinen Unterrichtsausfall“, kontert FDP-Mann Greilich.

