Trickbetrügergefasst

Ludwigsburg.Die Polizei hat eine Bande von Trickbetrügern gefasst, die in zehn baden-württembergischen Städten Senioren um Geld und Schmuck gebracht hat. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, wird mehreren Mitgliedern einer Großfamilie aus dem Kreis Böblingen und dem Rhein-Neckar-Kreis in rund 30 Fällen schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Sie sollen einen Schaden von über 160 000 Euro verursacht haben. Drei Männer im Alter von 21, 32 und 34 Jahren sowie eine 37-jährige Frau kamen in Untersuchungshaft.

Die Ermittler waren auf die Bande im August 2018 nach einer Serie von Trickdiebstählen aufmerksam geworden. Die Täter gingen immer nach derselben Masche vor: Sie klingelten bei den teils gebrechlichen Menschen in Mehrfamilienhäusern und gaben sich als Kaufinteressenten der Wohnungen aus. Sie baten die Senioren, deren Wohnung als Vergleichsobjekt ausmessen zu dürfen. Während ein Täter die Opfer ablenkte, durchsuchten Komplizen die Räume nach Diebesgut.

Stammkunden im Pfandhaus

Die Verdächtigen sollen in Stuttgart, Ludwigsburg, Böblingen, Pforzheim, Heilbronn, Offenburg und Achern zugeschlagen haben. Einen Teil der Beute machten sie in Pfandhäusern zu Geld, wo sie seit Jahren Stammkunden waren. Ludwigsburgs Polizeipräsident Frank Rebholz warnte: „Trickdiebstahl in Wohnungen ist eine der häufigsten Straftaten, von denen ältere Menschen betroffen sein können.“ lsw

