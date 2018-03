Trigema-Chef möchte Neuwahl

Anzeige

Burladingen.Es ist der Aufreger momentan im Zollernalbkreis. In Burladingen hat der dortige Bürgermeister Harry Ebert (Bild oben) als erster Rathauschef in Süddeutschland das AfD-Parteibuch angenommen. Bundesweit wird über den Vorgang in der 12 000-Einwohner-Stadt südlich von Tübingen berichtet. Es ist eine mediale Aufmerksamkeit, die in Burladingen ansonsten nur eine Person gewohnt ist: Trigema-Chef Wolfgang Grupp (Bild unten), die schillernde Figur des Textilunternehmens, das in Burladingen vor 99 Jahren gegründet wurde. Für Grupp ist der Eintritt des bislang parteilosen Ebert in die AfD Grund für eine Neuwahl. „Eine Neuwahl ist meiner Ansicht nach aus rechtsstaatlichen Gründen sinnvoll. Schließlich hat sich die Grundlage der Wahl durch den Parteiwechsel des Bürgermeisters verändert“, sagt Grupp. Mit seinem Eintritt in die AfD hat Ebert das vollzogen, was sich schon seit anderthalb Jahren angekündigt habe, sagen viele Burladinger.

„Seitdem hat er AfD-Positionen übernommen. Von daher war der Eintritt in die Partei absehbar“, meint Rosi Steinberg, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Gemeinderat. In dem Kommunalparlament sitzen bislang neben den Freien Wählern noch CDU-Mitglieder – jetzt kommt durch Ebert die AfD hinzu.

Aufgewühlte Stimmung

Steinberg spricht von einer aufgewühlten Stimmung in der Stadt und einem Bürgermeister, der in seinen Äußerungen zuletzt immer schärfer geworden sei. In der Tat sorgte der Rathauschef immer wieder für Schlagzeilen. So empfing Ebert einen AfD-Abgeordneten und ließ darüber im Gemeindeblatt berichten oder bezeichnete eine Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge im nahegelegen Hechingen als „Internat mit Vollpension“. Zudem soll er auch Stadträte herablassend beschimpft haben. Mit seinem Verhalten hat sich Ebert selbst Probleme geschaffen. Als Folge des respektlosen Umgangs mit Stadträten hat das Landratsamt des Zollernalbkreises ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Zudem läuft noch ein Ermittlungsverfahren wegen einer möglichen Amtsanmaßung. Grund: Ebert trug auf einer Versammlung der Burladinger Feuerwehr die Uniform des Branddirektors – obwohl er der Feuerwehr nicht angehört.