Trockener Stausee

Völlig ausgetrocknet ist der Boden des Edersees nahe der Aseler Brücke. © dpa

Edertal.Der Edersee in Nordhessen ist so leer wie seit vielen Jahren nicht mehr. Er wird in den nächsten Tagen voraussichtlich nur noch zu zehn Prozent gefüllt sein. Diese Marke sei zuletzt im Jahr 2003 erreicht worden, sagte gestern Timo Freitag vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Hann. Münden. Dann wird die Wasserabgabe des Stausees noch einmal verringert. Es werde nur so viel Wasser abgelassen, wie hineinfließe, hieß es.

Der Edersee hilft normalerweise, die Oberweser für Schiffe befahrbar zu halten. Doch mangels Wasser sei die Schifffahrt dort so gut wie nicht mehr möglich. „Nun werden auch die Letzten, die noch Freizeitschifffahrt betrieben haben, Probleme bekommen“, erklärte Freitag.

Die Wasserabgabe aus dem nordhessischen Stausee ist ein Politikum, weil der See auch für den Tourismus vor Ort wichtig ist. Ohne ausreichend Wasser, kommen weniger Gäste in die Ferienregion. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.10.2018