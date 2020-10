Trotz Pandemie rollen die Castoren

Wiesbaden.Corona zum Trotz: Der umstrittene Castor-Transport mit strahlendem Nuklearabfall ins Zwischenlager Biblis ist unterwegs und wird wohl in den allernächsten Tagen in dem ehemaligen Atomkraftwerk in Südhessen eintreffen. Das Schiff mit den Spezialbehältern aus der britischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield hat nach Angaben der Gesellschaft für Nuklearsicherheit (GNS) in Essen bereits am Dienstagabend im englischen Hafen Burrow-in-Furness abgelegt. Die Castor-Behälter mit den verbrauchten Brennelementen sollen nach der Verladung im niedersächsischen Nordenham die gesamte Strecke nach Biblis mit der Bahn durch Deutschland rollen. Die politisch Verantwortlichen sehen darin weder die Gefahr einer Strahlenbelastung für Mensch und Umwelt noch erwarten sie größere Probleme mit der Corona-Pandemie.

Die für den Atomtransport zuständige GNS, das hessische Umweltministerium in Wiesbaden und die Polizei zeigten sich am Donnerstag in einer gemeinsamen Video-Pressekonferenz entschlossen, die noch im Frühjahr wegen des Coronavirus abgesagte Verfrachtung des Nuklearabfalls jetzt über die Bühne zu bringen. Aus Sicherheitsgründen schwiegen sich alle Beteiligten über den voraussichtlichen Ankunftstag des Transports in Biblis ebenso aus wie über den genauen Ablauf oder die Route. Sie betonten aber unisono, Deutschland sei nach internationalen Verträgen verpflichtet, den aus deutschen Atomkraftwerken stammenden Müll aus Sellafield und der französischen Nuklearanlage La Hague zurückzunehmen. Weitere derartige Transporte sind noch in die Zwischenlager nach Brokdorf in Schleswig-Holstein, Philippsburg in Baden-Württemberg sowie Isar in Bayern geplant.

Die für Biblis bestimmten sechs Castoren aus Sellafield, die über 100 Tonen schwer sind, sollen dort mit Spezialkränen entladen werden und kommen zu den bereits vorhandenen 102 Behältern aus dem Atomkraftwerk selbst hinzu. Michael Köbl von der GNS sowie Burghard Rosen von der Gesellschaft für Zwischenlagerung versichern, die Strahlung liege nur bei rund einem Viertel der gesetzlich zulässigen Grenzwerte, zudem werde niemand vom Begleitpersonal die ganze Transportstrecke über eingesetzt.

Polizisten mit Schutzmasken

Michael Schuol von der Bundespolizeidirektion Koblenz und Virginie Wegner vom hessischen Landeskriminalamt versuchen auch, die Risiken in Corona-Zeiten anzunehmen: Die polizeilichen Einsatzkräfte würden Schutzmasken tragen, ihre Gruppen personell möglichst nicht durchmischt und bei etwaigen Übernachtungen in Einzel- oder Doppelzimmern von Hotels untergebracht. Sie hätten sich bereits Corona-Tests unterzogen, auch gebe es ein Hygienekonzept mit Abstandsgebot, Desinfektionen und Lüftungen. Die Polizei werde auch das Demonstrationsrecht gewährleisten, dies müsse aber nicht direkt an der Zugstrecke ausgeübt werden, hieß es mit mahnendem Unterton.

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.10.2020