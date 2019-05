Trügerischer Markt

In Berlin wird über die Verstaatlichung großer Wohnungsgesellschaften diskutiert, weil anders laut Kritikern der Mietpreisexplosion und dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum kaum Herr zu werden ist. Tatsächlich hat die Hauptstadt vor Jahren kräftig privatisiert, einen Großteil ihres Wohnungsbestands verkauft und somit jetzt keinen Hebel mehr, selbst mietpreissenkend zu intervenieren.

In Hessen ist dieser Irrweg nach Protesten gegen die seinerzeit von CDU und FDP geplante Privatisierung der Nassauischen Heimstätte zum Glück aufgehalten worden. Im Besitz von Land, der Stadt Frankfurt und weiteren Kommunen ist die Wohnungsgesellschaft heute ein wichtiger Baustein in der Strategie, den Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu mildern.

Es ist eben ein Unterschied, ob sich der Staat zum Beispiel im Einzelhandel oder der Industrieproduktion als besserer Unternehmer gerieren würde, oder bei der Daseinsvorsorge wie Wasser, Verkehr oder eben auch Wohnungen die Marktwirtschaft sozial abfedert. Der Ruf der FDP und von Teilen der Wirtschaft nach Privatisierung ist also mit Vorsicht zu genießen. Gerade, wenn es um elementare Bedürfnisse wie Wasserversorgung, Mobilität oder auch Wohnen geht, ist es sinnvoll, wenn sich die öffentliche Hand im Interesse des Gemeinwohls auch wirtschaftlich betätigt. Die Hoffnung, dass es der Markt richten werde, hat sich gerade bei der Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum längst als trügerisch erwiesen.

