Tschüss, Großstadt: Baden-Württemberger zieht es aufs Land

Stuttgart.Die Baden-Württemberger zieht es raus aus den Städten. Fast alle Stadtkreise haben in der ersten Hälfte dieses Jahres Einwohner verloren, wie eine Auswertung des Statistischen Landesamtes in Stuttgart am Montag zeigt. Vor allem die Städte Karlsruhe, Heidelberg, Stuttgart, Mannheim und Freiburg waren betroffen. Sie verloren jeweils mehr als 1000 Personen. Baden-Baden kann sich dagegen als einziger Stadtkreis über einen – wenn auch geringen – Zuwachs freuen. Die Statistiker erklären den Rückgang in den Großstädten unter anderem mit der Wohnungsknappheit und den hohen Wohnkosten. Die Bewohner ziehe es daher aus den Zentren in das nähere Umland. „Der Ländliche Raum wird für Zuziehende wieder zunehmend attraktiver“, heißt es in der Mitteilung. lsw (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.11.2020