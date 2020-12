Tübingens erfolgreicher Sonderweg

Tübingen.Teststation und Testlabor sind noch nicht einsatzbereit, da bildet sich am Donnerstagnachmittag quer über dem Tübinger Marktplatz schon eine lange Warteschlange vor dem DRK-Pavillon. Jung und Alt stehen da, die Menschen halten Abstand, tragen Maske und warten geduldig in der Kälte, bis sie an der Reihe sind.

Ganz vorn zwei junge Männer aus Pfullingen, Leon Müller und Tim Ludwig, die eine Kontaktwarnung von ihrer Corona-App bekamen. Kostenlos können sie hier in Tübingen einen Corona-Schnelltest machen. Personalien angeben, Abstrich aus der Nasenschleimhaut nehmen lassen, auf das Ergebnis warten– und 15 Minuten später ist der Befund da. Ein zweiter Strich auf dem Teststreifen signalisiert: Hier ist jemand infiziert. Wer positiv getestet wird, dessen Daten gehen sofort ans Gesundheitsamt, die Betroffenen werden vor Ort über die Folgen aufgeklärt und nach Hause geschickt.

„Drei oder vier Tests von Hundert sind positiv“, sagt Christa Lucke, eine frühere Pflegedienstleiterin, die ehrenamtlich im Einsatz ist und gemeinsam mit Monika Lutz-Lais, ebenfalls Pflegerin und ehrenamtliche Helferin, unter strengen Hygienemaßnahmen die Abstriche vornimmt. „Die Menschen sind dann nicht entsetzt, sondern eher verblüfft und fragen sich, wo sie das Virus herhaben könnten.“ Für zwei Stunden ist die Teststation hier direkt vor dem Tübinger Rathaus aufgebaut, etwa 100 Menschen können in dieser Zeit getestet werden. „Ich finde das richtig gut“, sagt Passantin Irmtraut Hermann, 87 Jahre alt. ,,Die Stadt tut viel, das Konzept ist toll.“

Im April-Lockdown hatte der Tübinger Oberbürgermeister noch bundesweit für einen Aufschrei der Empörung gesorgt mit seiner Aussage, der Lockdown rette zu enormen gesellschaftlichen Folgen möglicherweise Menschen, die aufgrund ihres Alters oder Krankheiten in einem halben Jahr sowieso tot wären. Wieder mal Palmer. Er entschuldigte sich später, ein Missverständnis, stellte er klar. Statt Wirtschaft und Kultur lahmzulegen, wollte er eigentlich die Älteren speziell schützen – und setzte es daraufhin um.

Schutzprogramm für Ältere

Das Konzept dazu kam im Wesentlichen von Lisa Federle. Die 59-jährige Notärztin und Tübinger DRK-Präsidentin, erst jüngst für ihre mobile Arztpraxis für Geflüchtete mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, ist Motor und Seele des kleinen Tübinger Corona-Wunders. Denn anders als im ganzen Land gab es zuletzt in Tübingen wenig Infektionen bei über 60-Jährigen, seit Mai keinen größeren Ausbruch in Alten- und Pflegeheimen. OB Palmer ließ jüngst die Statistiken für die Stadt auswerten: Über einen Zeitraum von zwei Wochen hinweg habe es Ende November dort keinen Infizierten über 75 Jahre gegeben, sagt Palmer.

„Der Landkreis Tübingen gehörte im April zu den ersten in Deutschland, die in Alten- und Pflegeheimen auf Anregung von Lisa Federle Corona-Tests durchgeführt haben“, sagt Tübinger Landrat Jürgen Walter. „Von ihr kam der Anstoß, die vulne-rablen Gruppen zu schützen. Wir haben auch als Landkreis eine Not-reserve von 40 000 Schnelltests gekauft, die wir bei Bedarf an Einrichtungen weitergeben können.“ Federle, so Walter, habe das Testmobil auf die Beine gestellt, flächendeckende Testungen angeregt.

Seit Mai gibt es in Tübingen ein spezielles Schutzprogramm für Senioren. Dazu gehören ein Senioren-Einkaufsfenster, günstige Einzelfahrten im Sammeltaxi und kostenlose FFP2-Masken von der Stadt. Seit September gibt es nun kostenlose Schnelltests in Heimen für Personal und Bewohner, seit Oktober für die Besucher, und seit drei Wochen ist jetzt das Testmobil fünf Tage die Woche im Einsatz.

Im Testmobil nimmt Christin Gambinger, Vorsitzende des Kreisjugendrates, die Proben im Empfang und führt die Labortests durch. „Das ist so eine simple Aktion mit den Schnelltests“, sagt sie, „das kann man doch überall machen, und wir ziehen die Infizierten hier heraus. Die stecken niemanden mehr an. Ich verstehe nicht, warum es das nicht längst anderswo auch gibt.“

Hätte ein landesweites – oder gar bundesweites – Schutzkonzept nach dem Tübinger Muster dazu beitragen können, die aktuelle dramatische Infektionslage zu verhindern? „Das kann niemand sagen. Aber es spricht einiges dafür“, sagt Boris Palmer. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir bei der Bekämpfung der Pandemie schwere strategische Fehler gemacht haben.“ Es zeige sich, so Palmer, dass der Schutz der hochgradig gefährdeten Älteren mit speziellen Maßnahmen hätte gelingen können. „Aber jetzt kann ich mir keinen Weg mehr denken, der um einen erneuten Lockdown herumführt.“

