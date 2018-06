Tunnel sechs Wochen gesperrt

Anzeige

Um rechtzeitig fertig zu werden, würden rund um die Uhr Arbeiter eingesetzt. Denn auch die Technik des alten Stellwerks muss noch zurückgebaut werden.

Die geplante Betriebsdauer des neuen Stellwerks gibt die Bahn mit Jahrzehnten an – die Fahrgäste sollten also vor neuen Sperrungen erst mal sicher sein.

Wie kommt man in den Sommerferien trotzdem an sein Ziel?

Die insgesamt vierte Sperrung in diesem Jahr beginnt am 23. Juni um 1 Uhr nachts und dauert bis zum Morgen des 6. August um 4 Uhr. Die Haltestellen Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof werden in dieser Zeit nicht angefahren, die Station Mühlberg ist ab 15. Juli wieder erreichbar.

Für Fahrgäste ist in dieser Zeit wieder ein Ersatzverkehr eingerichtet worden. Es werden zusätzliche Busse eingesetzt, zudem lassen sich die Haltestellen per Straßen- oder U-Bahn erreichen. Eine Alternative können auch Regionalzüge sein. Es handelt sich bereits um die vierte Tunnelsperrung allein in diesem Jahr, die Bahn hofft deshalb auf eine gewisse Routine bei den Fahrgästen.

Was wird sonst noch getan für mehr Pünktlichkeit der S-Bahn?

Der RMV und die Bahn haben noch zahlreiche weitere Stellschrauben identifiziert. An mehreren Stationen in Frankfurt werden Einstiegslotsen eingesetzt, die die Fahrgäste zu freien Türen geleiten und so Verzögerungen minimieren sollen. Geplant sind auch größere Absperrgitter an den Eingängen zum Tunnel, um Streckensperrungen zu vermeiden, die in der Vergangenheit häufig von Obdachlosen und Drogensüchtigen verursacht wurden. Zudem sollen die Oberleitungen beschichtet werden, um Kurzschlüsse zu verhindern, die von metallbeschichteten Helium-Ballons ausgelöst werden können.

Welche Maßnahmen können den Tunnel langfristig entlasten?

Angesichts steigender Einwohnerzahlen in Rhein-Main helfe auf lange Sicht nur der Bau weiterer Strecken, wie RMV-Chef Knut Ringat erst vor Kurzem wieder betont hat. Bereits heute befinde sich das System in den Hauptverkehrszeiten am Anschlag. Sein Lösungsvorschlag: ein S-Bahn-Ring rund um Frankfurt. Bisher sind dort Expressbusse im Einsatz. In Planung ist immerhin schon die Regionaltangente West. Bis dort die ersten Bahnen fahren können, werden wegen der komplizierten Planungsverfahren allerdings noch Jahre vergehen.

Info: Infos im Netz unter: bit.ly/2K5QrPk

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.06.2018