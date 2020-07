Turm nimmt Form an

Die Konstruktion des neuen Goetheturms kommt zügig voran. © dpa

Frankfurt.Die ersten Holzteile sind montiert und so nimmt der neue Goetheturm im Frankfurter Stadtwald nun nach und nach Gestalt an. Am Mittwoch wurden ganze Treppenteile per Kran an ihren Platz gehoben, begonnen hatten die Arbeiten am Montag. Der originalgetreue Wiederaufbau des 43 Meter hohen Aussichtsturms dauert nach Angaben des Baudezernats bis August, danach sind weitere Arbeiten geplant wie etwa die Errichtung der Außenanlagen.

Endgültig fertig sein soll das Bauwerk – das dann wieder einen beeindruckenden Überblick auf Frankfurt und die Umgebung aus der Höhe ermöglichen wird – voraussichtlich im Oktober. Drei Jahre zuvor, im Oktober 2017, war das beliebte Ausflugsziel durch Brandstiftung zerstört worden.

Die Baukosten wurden mit 2,4 Millionen Euro beziffert. Rund 2,1 Millionen Euro davon bezahlt die Versicherung. Weitere 195 000 Euro spendeten Bürger. Der Turm wird an der ursprünglichen Stelle im Stadtteil Sachsenhausen erbaut und soll exakt dem Vorgänger entsprechen. Lediglich einige Details in der Konstruktion sind laut Baudezernat verändert worden, um die Haltbarkeit zu erhöhen und die Wartung zu erleichtern. lhe

