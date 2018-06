U-Ausschuss kurz vor der Wahl

Anzeige

Beuth empört über Vorwürfe

Im Einsetzungsbeschluss für den Untersuchungsausschuss wird daher auch als Ziel genannt, zu überprüfen, „ob und wie technisch sichergestellt ist, dass keine Daten der hessischen Sicherheitsbehörden an unbefugte Stellen, insbesondere in den USA, ausgeleitet wurden“. Eine bloße Vertragsklausel dazu hält Faeser, die nach der Wahl Beuth als Innenminister ablösen will, jedenfalls nicht für ausreichend. CDU-Politiker Beuth zeigte sich empört über die Vorwürfe. Selbstverständlich werde in seinem Haus nach Recht und Gesetz gehandelt, betonte er. Und es gehe ja letztlich um die Verhinderung terroristischer Anschläge und schwerster Kriminalität.

CDU und Grüne enthalten sich

Da hätten seine Mitarbeiter eben schnell gehandelt, um die Polizei entsprechend auszustatten. Der Server mit den Daten stehe ohne Zugriff von außen in Hessen, außerdem sei der Datenschutzbeauftragte in das Verfahren eingebunden gewesen. Die Vorwürfe seien konstruiert.

Holger Bellino (CDU) kritisierte Vorverurteilungen, noch ehe der Ausschuss seine Arbeit aufgenommen habe. Und Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner sieht das Gremium dem Wahlkampf geschuldet. Die Stimmen von SPD und FDP reichten aber für die Einsetzung des Untersuchungsausschusses aus, der auch die Linke zustimmte. CDU und Grüne enthielten sich der Stimme.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.06.2018