U-Ausschuss möglich

Anzeige

Stuttgart.Die FDP-Fraktion hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) vorgeworfen, durch „Geschwätzigkeit“ ein Ermittlungsprojekt in Sigmaringen gefährdet zu haben. „Wir wünschen Aufklärung“, sagte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke gestern im Landtag. Er schließe auch einen Antrag auf Einrichtung eines Untersuchungsausschusses nicht aus. Zunächst wolle er aber der Regierung einen Fragenkatalog vorlegen. Auch SPD-Fraktionschef Andreas Stoch forderte umfassende Auskunft.

Hintergrund ist die Veröffentlichung eines Sicherheitspakets für Sigmaringen, in dem der Einsatz „verdeckter Kräfte“ des Landeskriminalamtes erwähnt wurde. Strobl war daraufhin vorgeworfen worden, er habe sensible Informationen an die Öffentlichkeit gegeben. lsw