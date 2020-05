U-Bahn fährt auf Prellbock

Frankfurt.Eine U-Bahn ist in der Nacht zum Mittwoch an einer Haltestelle in Frankfurt über einen Prellbock gefahren und hat eine Oberleitung abgerissen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, die Aufräumarbeiten gestalteten sich schwierig, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu Behinderungen im Bahnverkehr, zudem sorgte ein weiterer Oberleitungsschaden in der Innenstadt für Probleme.

Die Ursache für den nächtlichen Unfall war laut Polizei am Mittwoch noch unklar. Die Bahn, die an der Stelle im Frankfurter Stadtteil Ginnheim oberirdisch fährt, kam erst einige Meter nach dem Prellbock zum Stehen und wurde zum Teil hochgebockt, dabei wurden ein Mast und die Oberleitung beschädigt. In dem Zug waren drei Menschen; der 27-jährige Fahrer und ein 16 Jahre alter Fahrgast erlitten leichte Verletzungen. Zur Bergung wurde ein Spezialkran zu der Unfallstelle gebracht. Wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt mitteilte, soll der Zug in einen Betriebshof gebracht werden. lhe

