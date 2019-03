Übergewicht als Risiko bei Schwangeren

Stuttgart.Mehr als die Hälfte aller schwangeren Frauen nimmt übermäßig an Gewicht zu. Das hat später Folgen für die Kinder. „Die Gewichtsentwicklung der Mutter während der Schwangerschaft hat entscheidenden Einfluss auf die Gewichtsentwicklung und Gesundheit des Kindes, und zwar ein Leben lang“, betont der Ludwigsburger Kinderarzt Thomas Kauth. Experten sprechen vom „Teufelskreis einer Fehlprogrammierung durch Überernährung in der Schwangerschaft und den Risiken für Mutter und Kind“. Diesen Kreis will ein Vorsorgeprojekt durchbrechen, an dem 2500 Schwangere aus Baden-Württemberg teilnehmen.

Die Teilnehmerinnen an der Präventionsstudie „Gemeinsam gesund: Vorsorge plus für Mutter und Kind“ erhalten während der Schwangerschaft und im ersten Jahr nach der Entbindung elf zusätzliche Beratungen durch ihren Frauenarzt, die Hebamme und den Kinderarzt, die über eine eigens programmierte Internetplattform vernetzt sind. „Die Beratung soll die Frauen zu einem gesundheitsförderlichen Lebensstil motivieren“, erläutert Projektleiterin Anne-Madeleine Bau. Themen sind gesunde Ernährung, Bewegung sowie der Umgang mit Süßigkeiten, Alkohol und Zigaretten während der Schwagerschaft und in der Stillzeit.

Die ersten 1000 Tage entscheiden

Nach einer Studie des Robert Koch-Instituts sind jede dritte Frau im gebärfähigen Alter und rund 15 Prozent der Kinder zwischen drei und 17 Jahren übergewichtig. Etwa sechs Prozent der Kinder gelten als fettleibig. In den 1000 Tagen zwischen der Befruchtung der Eizelle und dem zweiten Geburtstag wird der Stoffwechsel des Kindes maßgeblich geprägt, betont Kauth. Bei Übergewicht in dieser Zeit steige das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten im Erwachsenenalter.

Kauth hat ein Vorgängerprojekt mit 1000 Teilnehmerinnen im Landkreis Ludwigsburg betreut. „Wir haben die Zahl der übergewichtigen Kinder um 30 Prozent senken können“, berichtet er. Das Folgeprojekt sei notwendig, weil es wissenschaftlich ausgewertet wird. Im Erfolgsfall sollen alle Krankenkassen die zusätzliche Beratung finanzieren.

„Wir beraten aggressiv“, sagt Frauenarzt Dirk Radusch aus Eberbach. Schwangere sollten nicht mehr als 16 bis 18 Kilo zunehmen. Die Mutter lege durch ihren Lebensstil fest, ob ihr Kind ein höheres Risiko für Diabetes hat, sagt er zur Begründung. Semra Jung, die von Radusch betreut wird, ist froh über die Ratschläge ihres Arztes für ein gesundes Leben.

Acht Regionen aus Baden-Württemberg wurden für die Studie ausgewählt. Dazu zählen die Städte Mannheim, Heidelberg, Heilbronn und Stuttgart sowie die Landkreise Rhein-Neckar, Heilbronn, Esslingen und der Ortenaukreis. Weitere acht Kreise dienen als Kontrollregion. Die 2500 Teilnehmerinnen wurden bereits angeschrieben. 2021 sollen die Ergebnisse vorliegen.

Die Barmer-Krankenkasse hat den Ausbau der Vorbeugung von Anfang an unterstützt und den teilnehmenden Ärzten den Zeitaufwand auch bezahlt. Inzwischen beteiligen sich weitere Kassen. Die Projektkosten von 4,3 Millionen Euro übernimmt der Innovationsfonds, den die Kassen und das Bundesgesundheitsministerium finanzieren.

Barmer-Vertreter Karsten Menn ist schon jetzt vom Erfolg des Projektes überzeugt. Durch die Beteiligung von Frauen- und Kinderärzten würden auch Schwangere aus sozial schwachen Risikofamilien und Migrantinnen erreicht, die überdurchschnittlich oft Gewichtsprobleme hätten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019