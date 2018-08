Ullrich als Autorennfahrer

Hockenheim. Der ehemalige Radprofi Jan Ullrich hat ein neues Hobby gefunden. Der 2007 zurückgetretene Ullrich drehte gestern auf dem Hockenheimring einige Proberunden in einem Porsche Carrera 911 und will Ende Mai in einem BMW-Sportwagen beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an den Start gehen. "Ich möchte den Profis nicht im Weg stehen. Ich will mein Auto einfach sicher wieder in die Box

...

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2009