Ulrich Maurer träumt von einem Bündnis zwischen SPD und Linke. Der Politiker wird im Herbst 70 und blickt auf einen langen „Kampf mit der SPD“ zurück. © dpa

Stuttgart.Enttäuschte Liebe vergeht anscheinend nie. „Mein ganzes Leben war ein Kampf mit der SPD“, sagt Ulrich Maurer. 2003 hat der mittlerweile 69-Jährige die Partei verlassen, in die er 1969 mit 21 eingetreten war. Zwei Jahre danach zieht der gebürtige Stuttgarter für Die Linke in den Bundestag ein. Seinen Lebensweg zeichnet er gerade in einem Buch nach, das sich auch „mit dem Elend der SPD

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4851 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.06.2018