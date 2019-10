Umleitung wegen Weltkriegsbombe

Kaiserslautern.Die A 6 bei Kaiserslautern wird heute ab 10 Uhr wegen einer Bombenentschärfung vollgesperrt. Das teilte die Stadt Kaiserslautern am Mittwoch mit. Eine Umleitung werde eingerichtet. In Fahrtrichtung Mannheim soll der Verkehr am Autobahnkreuz Landstuhl West abgeleitet werden, in Richtung Saarbrücken ab der Anschlussstelle Kaiserslautern West.

Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war laut Stadt am Dienstag auf einem ehemaligen Opel-Werksgelände westlich des Automobilwerks entdeckt worden. Die Bombe habe zwei Zünder, die beide unschädlich gemacht werden müssten. Der Kampfmittelräumdienst will um 10 Uhr mit der Entschärfung beginnen. Dafür müssten die SMK Stahl Magazin, Teile des Automobilwerks und die Rhine Ordnance Barracks der US-Army evakuiert werden. Eine nahe Bahnlinie liege nicht in der Sperrzone. lrs

