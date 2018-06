Umsetzung läuft schleppend

Anzeige

Die Umsetzung läuft im Südwesten schleppend. Das Sozialministerium nahm in den ersten vier Monaten 174 Anmeldungen von Prostituierten aus ganz Baden-Württemberg entgegen, wie sie neuerdings gefordert sind. Dabei arbeiten Schätzungen der Polizei zufolge mehrere Hundert Prostituierte allein in der Landeshauptstadt Stuttgart. 450 sind laut Polizeistatistik täglich hier tätig, im ganzen Jahr 1400.

In Stuttgart gehen nach Angaben der Stadt viele Anfragen ein – doch die Behörde kann erst seit Anfang Juni Erlaubnisscheine für Prostituierte ausstellen. Eine einstellige Zahl wurde nach Angaben der Stadtverwaltung bislang ausgegeben. Das Gesetz trat am 1. Juli 2017 in Kraft. Es schreibt unter anderem vor, dass sich Sexarbeiterinnen auf dem Amt eine Arbeitserlaubnis abholen und an einer Gesundheitsberatung teilnehmen müssen. Bordellbetreiber müssen eine Betriebserlaubnis bei den Behörden beantragen und mit den Gesundheitsämtern zusammenarbeiten. Laut Polizei gibt es in Stuttgart 165 Rotlicht-Betriebe, 60 haben bisher einen Antrag gestellt. Wie sich das Gesetz auswirke, ob sich Teile in die Illegalität verlagerten, gelte es abzuwarten, sagte Martin Treutler, Leiter der Gewerbe- und Gaststättenbehörde.

Das Gesetz soll dem Sozialministerium zufolge menschenverachtende Auswüchse in der Szene unterbinden. Durch die Anmeldepflicht kämen Behörden in Kontakt mit Prostituierten, die häufig Opfer von Armuts- oder Zwangsprostitution seien.

„Für die Identifikation von Opfern von Menschenhandel ist das Gesetz nicht das richtige Instrument“, sagte hingegen Sozialarbeiterin Simone Heneka von der Beratungsstelle für Prostituierte beim Diakonischen Werk Freiburg. Um das zu erkennen, sei aufwendige Vertrauensarbeit mit den Frauen nötig.

Der Landeschef der Deutschen Polizei Gewerkschaft, Ralf Kusterer, bestätigte: „Die bisherigen Erfahrungen zeigen leider, dass Menschenhandelsopfer und damit auch Zwangsprostituierte sich aus vielfältigen Gründen nur selten der Polizei anvertrauen.“ Daran habe das Gesetz nichts geändert. Prostituierte seien verunsichert, was mit ihren Daten passiere, wenn sie sich anmeldeten. Zwar versicherten die Behörden, dass die Daten nur ans Finanzamt weitergeleitet würden, sagte Heneka. „Aber Daten, die irgendwo gesammelt werden, sind angreifbar.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.06.2018