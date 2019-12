Umstrittene Bewertung

Die Hochschule Konstanz am Ufer des Bodensees. © dpa

Mannheim/Konstanz.Sind Hochschullehrer unantastbar oder müssen sie sich der Bewertung durch Studierende und Kritik übergeordneter Gremien stellen? Diese Frage hat ein unter Druck geratener Hochschullehrer aufgeworfen, der vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim auf seine Wissenschafts- und Lehrfreiheit pocht. Der Dozent der Hochschule Konstanz – Technik, Wirtschaft und Gestaltung – will erreichen, dass die Ergebnisse der verpflichtenden Bewertung der Lehrleistung nur der betroffene Dozent erhält. Bei Weitergabe an Fakultätsrat und Studiendekan sieht er seine Lehrfreiheit beeinträchtigt und Datenschutzrechte verletzt.

Das Gericht legte der Hochschule nahe, Unschärfen in ihrer Satzung auszubügeln. So will die Hochschule ihrer Rechtsanwältin zufolge die Formulierung, die „Studiengänge“ seien für die Bewertung zuständig, durch konkretere Begriffe ersetzen. Der Senat sieht kein Defizit bei der rechtlichen Grundlage der Satzung. Aus Sicht der Studenten selbst ist die Evaluation ein wichtiges Mittel zur Verbesserung der Lehre, doch an der Umsetzung der daraus resultierenden Erkenntnisse hapere es. Das Urteil erfolgt schriftlich. lsw

