Umstrittenes Tempolimit auf der A 81 in Kraft

02.03.2018, Baden-Württemberg, Engen, Straßenwärter Tobias Schäuble montiert an der Autobahn A81 am Hegaublick ein Schild mit der Aufschrift «130». Vier Monate nach der Entscheidung der baden-württembergischen grün-schwarzen Landesregierung zur Einführung eines Tempolimits auf der Autobahn 81 sind die Schilder aufgestellt worden. Auf der Strecke zwischen Engen und Geisingen gilt ab sofort Tempo 130. Ziel ist es, illegale Autorennen zu verhindern. (zu dpa: «Umstrittenes Tempolimit auf A 81 tritt in Kraft» vom 07.03.2018) Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

© dpa, Patrick Seeger