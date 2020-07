Umweltlotsenpassen auf

Landschaftslotse Torsten Jens spaziert durch die Schwanheimer Düne. © dpa

Frankfurt.Hohe Artenvielfalt mit seltenen Tieren und Pflanzen machen die Schwanheimer Düne in Frankfurt aus, doch angesichts der Corona-Pandemie erfreut sich das unter Naturschutz stehende Binnendünen-Gebiet allzu großer Beliebtheit. Das hat Folgen, wie Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) am Donnerstag erläuterte. In den Wochen des Corona-Lockdowns sei es zu zahlreichen und gravierenden Verstößen gegen die Schutzverordnung in dem Schutzgebiet gekommen.

Spaziergänger verließen die ausgewiesenen Wege, in den sensiblen Sandflächen wurde gelagert und gegrillt. „Es wurden geschützte Tiere gefangen und mitten in der Brutzeit wurden Eingänge von Nistkästen verstopft, sodass vermutlich viele Tiere ihr Leben lassen mussten“, hieß es weiter. Um die „Flut von Verstößen“ einzudämmen, sollen nun Landschaftslotsen der Naturschule Hessen vor allem an Wochenenden Kontrollgänge durchführen. Auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden im Einsatz sein und notfalls Bußgelder verhängen. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.07.2020