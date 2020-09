Umzug in zentrale Lage

Wiesbaden.Das Land Hessen will für die künftige Zentrale der Lehrkräfteakademie in Gießen mit der Außenstelle Alsfeld Standorte möglichst in Bahnhofsnähe finden. Das teilte das Kultusministerium in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Christoph Degen mit. Damit solle eine Anbindung mit öffentlichem Nahverkehr und dem Landesticket für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ermöglicht werden.

Derzeit befindet sich die Hauptzentrale für die Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern noch in Frankfurt. Das Gebäude dort soll wegen Mängeln und hohem Sanierungsbedarf aber nach Auslaufen des Mietvertrags im Juli 2024 aufgegeben werden. Das Land hatte Anfang Juli dieses Jahres den Umzug angekündigt.

„Die künftige Zentrale in Gießen und die Außenstelle in Alsfeld sollen sich an Standorten befinden, die zentral in Hessen liegen und möglichst große ländliche Regionen erschließen“, teilte das Ministerium mit. Dort würden Aufgaben gebündelt, die bisher auf Standorte in Frankfurt, Wiesbaden, Gießen (Weiterbildung) und Kassel (Einstellung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst) verteilt gewesen seien. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.09.2020