Undurchsichtiger Sekten-Markt

Stuttgart.Die grün-schwarze Landesregierung will den Einfluss von Sekten in Baden-Württemberg intensiver bekämpfen als bisher. Dies erklärt die für Sekten zuständige Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) dieser Zeitung. „Der Markt religiös-weltanschaulicher Angebote, Verschwörungstheorien sowie in den Bereichen Lebenshilfe und Esoterik ist heute schnelllebiger als früher und wird immer unübersichtlicher“, sagt Eisenmann auf Anfrage. Deswegen sei es dringend notwendig, „in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen die Öffentlichkeit noch stärker zu sensibilisieren und zu informieren“. Vor allem Kinder und Jugendliche sollen besser geschützt werden. Eisenmann ist zuständig für Sekten, weil in ihrem Haus die innerministerielle Arbeitsgruppe der Landesregierung für Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen angesiedelt ist.

Nur Scientology wird beobachtet

In der Landesregierung wurden die Erkenntnisse über das Vorgehen von Sekten in einem bislang noch unveröffentlichten 22-seitigem Bericht zusammengefasst, der dieser Zeitung vorliegt. Darin hat die Arbeitsgruppe beschlossen, ein zentrales Internetportal einzurichten, „welches Ratsuchenden einen erleichterten Zugang und Überblick über gefährliche weltanschauliche Angebote geben soll“. Vor allem die Scientology-Sekte versuche massiv, in Schulen junge Menschen anzuwerben. Solche Vorfälle habe es im Südwesten zuletzt im württembergischen Allgäu, in Böblingen und der Bodenseeregion gegeben. „Eine adäquate Sensibilisierung und Schulung von Lehrkräften ist unerlässlich“, lautet die Schlussfolgerung. Deswegen sollen Pädagogen Lehrmaterial erhalten, um in den Klassen aufzuklären.

Als weitere Maßnahme sollen Sekten wie Scientology stärker im Internet und in sozialen Netzwerken beobachtet werden. Es sei auch immer schwerer, die Hintermänner von Sekten-Internetseiten ausfindig zu machen, heißt es in dem Bericht. Zudem würden sie intensiv die sozialen Medien nutzen, um Personen zu kontaktieren. Das Land fördert bislang je eine Beratungsstelle in Freiburg und Stuttgart mit mehr als 170 000 Euro im Jahr. An diese können sich Sektenopfer wenden. Seit deren Gründung 2013 wurden hier allein telefonisch laut dem Bericht mehr als 16 000 Beratungsgespräche geführt.

Vom Südwest-Verfassungsschutz beobachtet wird aus dem gesamten Sekten-Spektrum bislang nur Scientology. „Ihre letzte größere Aktion war die Eröffnung der Ideale Org in Stuttgart“, sagt Verfassungsschutzsprecher Georg Spielberg. In der Heilbronner Straße hat Scientology in bester Lage in Stuttgart im September vergangenen Jahres ihre dritte große Zentrale in Deutschland eröffnet. Der Kauf hierfür wurde laut Verfassungsschutz 2014 über eine Firma aus Israel abgewickelt. Ein in das Geschäft involvierter Rechtsanwalt wurde noch im gleichen Jahr wegen schwerer Straftaten zu acht Jahren Gefängnis in Israel verurteilt. „Scientology in Stuttgart bestritt, von den Straftaten gewusst zu haben“, heißt es beim Verfassungsschutz. Allerdings verlieren die Scientologen zunehmend an Unterstützung. Aktuell sollen sie im Land zwischen 750 und 800 Mitglieder haben.

