Unklare Rechtslage vor Wahl

Stuttgart.Es gibt Unstimmigkeiten darüber, ob die Abgeordnete Beate Böhlen (Grüne) am Donnerstag im Landtag zur neuen Bürgerbeauftragten in Baden-Württemberg gewählt werden kann. Böhlen gibt für das neue Amt zwar ihr Landtagsmandat und den Vorsitz des Petitionsausschusses ab, ihr Gemeinderatsmandat in Baden-Baden möchte sie aber behalten. In der Kurstadt war die 52-Jährige bei der Kommunalwahl Ende Mai Stimmenkönigin und ließ den besten CDU-Kandidaten – den Fraktionsvorsitzenden Ansgar Gernsbeck – mit rund 5000 Stimmen hinter sich. Böhlen kam auf 16 793 Stimmen.

Doch was passiert, wenn Böhlen als Bürgerbeauftragte des Landes einen Fall aus Baden-Baden bearbeiten muss? Ist das mit ihrer Funktion als Gemeinderätin vereinbar? Droht hier ein Interessenskonflikt? Gernsbeck hat große Bedenken, die er per Brief an Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) verschickte. Das Schreiben liegt dieser Zeitung vor.

„Leider geht das Gesetz über die Bürgerbeauftragte oder den Bürgerbeauftragten des Landes Baden-Württemberg nicht auf den Umstand ein, wie es sich mit Angehörigen von kommunalen Vertretungskörperschaften verhält“, schreibt Gernsbeck. Ein Gemeinderatsgremium ist eine solche kommunale Vertretungskörperschaft. Der CDU-Politiker verweist auf die rechtliche Situation in Rheinland-Pfalz. Auch dort gebe es einen Bürgerbeauftragten. Allerdings sei es dort nicht nur auf Bundes- und Landesebene verboten, einer Regierung oder einem Parlament anzugehören – sondern der Beauftragte dürfe auch kein kommunales Mandat annehmen

„Dann werde ich aufhören“

Da es in Baden-Württemberg mit der Wahl erstmals zur Situation komme, dass eine Bürgerbeauftragte auch Gemeinderätin sei, bitte in dem Schreiben Aras, diesen Fall rechtlich zu prüfen. Die Landtagsverwaltung verweist auf Anfrage dieser Zeitung auf die Zuständigkeit der Regierung, die ankündigt, dies erneut prüfen zu wollen. Böhlen selbst gibt sich einen Tag vor ihrer geplanten Wahl eher zurückhaltend. Sie beruft sich auf die Prüfung der Kompatibilität beider Funktionen. „Wenn das Amt des Bürgerbeauftragten mit meinem kommunalen Mandat unvereinbar ist, werde ich als Gemeinderätin in Baden-Baden aufhören", stellt die Grünen-Politikerin jedoch klar.

