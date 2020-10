Unsinnige Steuer-Ausgaben

Wiesbaden.Eine Fähre, die nicht fahren kann, ein „Balkon“ auf dem Erdboden und Millionenkosten für ein teures Gewerbegebiet ohne Gewerbe: Insgesamt elf Mal sind hessische Fälle im neuen Schwarzbuch des Bunds der Steuerzahler „Die öffentliche Verschwendung 2020/21“ vertreten. Neben neun typischen Negativbeispielen für einen allzu sorglosen Umgang mit Steuergeldern sind darunter allerdings auch zwei positive aufgelistet, in denen die Verantwortlichen aus Sicht der Organisation die richtigen Konsequenzen aus Vorwürfen des Steuerzahlerbunds gezogen haben.

Der Landesvorsitzende Joachim Papendick nannte das am Dienstag in Wiesbaden einen Beweis dafür, dass die akribischen Recherchen seiner Mitarbeiter auch Früchte tragen. Einer der bundesweit 100 unrühmlichen Fälle, die es in das Schwarzbuch geschafft haben, ist das von der Stadt Eschborn für fast 680 000 Euro georderte Teleskop-Hubrettungsfahrzeug für die freiwillige Feuerwehr. Weil sich das 2016 angeschaffte Großgerät mit 17 Tonnen als zu schwer erwies, durfte es für keinen Einsatz genutzt werden. Zugelassen ist nämlich nur ein Gewicht bis 16 Tonnen. Nach zweieinhalb Jahren wurde das Fahrzeug schließlich für 440 000 Euro zurückgegeben: unter dem Strich ein Verlust von fast 240 000 Euro für den Steuerzahler, wie Papendick beklagt.

Defekt nach vier Stunden

Unter der Überschrift „Havarie für die Steuerzahler“ taucht der Landkreis Offenbach in dem Schwarzbuch auf. Es geht um den 2017 wegen Problemen mit dem Betreiber stillgelegten Fährbetrieb über den Main zwischen Mühlheim und Maintal. Zwei Jahre später wurde die Fähre laut Steuerzahlerbund für 117 000 Euro instandgesetzt und einem neuen Betreiber anvertraut. Doch schon nach vier Stunden war das Schiff manövrierunfähig. Nach Zweifeln an der Qualifikation des Personals wurde der Vertrag gekündigt, andere Betreiber wurden nicht gefunden, und in kommunaler Regie wäre der Fährbetrieb zu teuer geworden. Viel zu spät habe der Landkreis die Reißleine gezogen und das Aus für die Fähre beschlossen.

In Runkel im Kreis Limburg-Weilburg gab die Stadt viel Geld für Grundstücke aus, die schuldenfinanziert für ein neues Gewerbegebiet erworben wurden. Doch bis heute hat sich dort kein Gewerbe angesiedelt. Allein die Zinszahlungen belaufen sich laut Schwarzbuch auf 600 000 Euro. Dem steht aber kein Cent der erhofften zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen gegenüber.

Zu den weiteren angeprangerten Fällen von Steuerverschwendung zählt der Bund in Hessen einen gut 80 000 Euro teuren „Hafenbalkon“ am Main in Hanau auf ebener Erde, der in Wahrheit eine überdimensionale Ruhebank sei, die hohen Kosten für den „Huxit“, also den geplanten Austritt der Stadt Hanau aus dem Main-Kinzig-Kreis, die auf aktuell 2,4 Milliarden verfünffachten Kosten für ein Teilstück der Autobahn 44 in Nordhessen, eine fragwürdige Marketing-Pyramide als Kunst am Bau vor dem RheinMain Congress Center in Wiesbaden, die jährlich drei Millionen Euro Miete für das überdimensionierte und unzureichend genutzte Amt für multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt und das in der Miete viel zu teure Digitalministerium in Wiesbaden.

Verzicht auf Gesellschaftsjagd

Zu den beiden aufgezählten Erfolgen in Hessen gehört zum einen, dass Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) inzwischen auf die mehrfach kritisierte Gesellschaftsjagd mit geladenen Gästen auf Staatskosten verzichtet hat. Und die Deutsche Fußball-Liga hat die Vorgaben für die Zahl der Zuschauerplätze in Stadien der Zweiten Bundesliga gelockert, die zum Beispiel bei der Brita-Arena für den SV Wehen Wiesbaden zu unnötigem Umbau mit Steuergeldern geführt hatten.

Gerade in Corona-Zeiten mit ihren hohen Ausgaben für Gesundheit und Wirtschaft sei ein kostenbewusster Umgang mit Steuergeldern wichtig, betont Papendick. Je weniger Verschwendung es gebe, desto eher könne man sich Hilfe leisten.

