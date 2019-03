Stuttgart.Im Streit zwischen der oppositionellen SPD und der grün-schwarzen Landesregierung um ein Volksbegehren für kostenlose Kitas in Baden-Württemberg wird der Ton rauer. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) warf SPD-Landeschef Andreas Stoch gestern vor, Polemik zu verbreiten und in seiner Wortwahl weit „unter die Gürtellinie“ zu gehen. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, Stoch argumentiere juristisch unseriös.

Das Innenministerium hatte den SPD-Antrag für das Volksbegehren abgelehnt. Es begründete die Entscheidung damit, dass das Volksbegehren, falls es erfolgreich sein sollte, den Etat des Landes wesentlich beeinflussen würde. Zudem seien auch keine Volksbegehren über Abgabengesetze möglich. Die SPD wirft der Landesregierung vor, das Volksbegehren aus politischen Motiven nicht zu wollen. Der Streit ist nun beim Landesverfassungsgericht in Stuttgart anhängig.

Kretschmann bezog sich auf Stochs Äußerung zu Strobl, der Innenminister und somit verantwortlich für die Ablehnung des SPD-Antrags ist. Stoch hatte am Montag erklärt, Kretschmann habe das Volksbegehren von Anfang an nicht gewollt, einen Dummen gesucht und in Innenminister Strobl gefunden. Der Ministerpräsident kritisierte, dies verlasse jeden Anflug einer Debatte, die irgendetwas mit den Tatsachen zu tun habe. lsw

