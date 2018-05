Unterlassene Hilfe beim Badegast?

Anzeige

Wittlich.Nach dem Tod eines Badegastes muss sich eine Schwimmmeisterin seit gestern vor dem Amtsgericht Wittlich wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten. Sie soll im Februar 2017 in einem Hallenbad in Wittlich nicht versucht haben, einen leblos im Wasser treibenden 78-Jährigen nach dessen Bergung wiederzubeleben, hieß es in der Anklage. Eine Obduktion hatte Tod durch Ertrinken festgestellt.

„Meine Mandantin hat sich nichts vorzuwerfen“, sagte ihr Verteidiger Michael Angele.

Sie habe den Mann mit anderen aus dem Wasser geborgen und umgehend die Vitalfunktionen überprüft. „Da war nichts mehr.“ Einen elektrischen Defibrillator habe die 51-Jährige nicht einsetzen können, da der Körper des Mannes nass gewesen sei, sagte Angele. „Es ging um ein bis zwei Minuten, bis der Rettungswagen da war.“