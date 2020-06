Unterricht für alle gestartet

Fünftklässler besuchen in Bad Krozingen den Unterricht wieder vor Ort. © dpa

Stuttgart.Seit Montag sind die Schulen in Baden-Württemberg für alle Schüler wieder geöffnet – allerdings nur im Schichtbetrieb und nicht bei vollem Stundenplan. Wegen des Coronavirus gehen die Schüler lediglich zeitweise in die Schulen. Den Rest der Zeit wird weiterhin per Fernunterricht gepaukt. Bei diesem „rollierenden System“ sind also nicht alle Schüler gleichzeitig da, sondern die Jahrgangsstufen wechseln sich ab, um Abstandsgebote einhalten und das Infektionsrisiko senken zu können.

Weil es nicht genügend große Räume gibt, mussten manche Klassen für den Unterricht in Gruppen aufgeteilt werden. Das fällt manchen Schulen leichter, manchen schwerer: „Die Situation ist sehr inhomogen“, sagte am Montag der Landeselternbeiratsvorsitzende Carsten Rees. „Wir haben Schulen aus der Gründerzeit mit riesigen Klassenzimmern und hohen Decken und wir haben Schulen aus den 70ern, die wie Pappschachteln aussehen.“

Befreiung bald nur noch mit Attest

Lehrer aus Risikogruppen können sich bislang über ein Formblatt von der Präsenzpflicht befreien lassen und von zu Hause aus arbeiten. Wie das Kultusministerium am Montag mitteilte, ist das vom 29. Juni an nur noch auf der Grundlage eines ärztlichen Attests möglich. Schwangere Lehrerinnen seien von der Attestpflicht ausgenommen. lsw

