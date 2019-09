Unterricht im Schwimmen gefährdet

Stuttgart.Jedes sechste der 911 Hallenbäder in Baden-Württemberg steht in den nächsten Jahren vor der Schließung, weil den Kommunen eine Sanierung zu teuer ist. Dies ergibt sich aus einer Umfrage des Städte- und Gemeindetags. Damit droht weiterer Ausfall von Schwimmunterricht. Schon im vergangenen Schuljahr konnte ein Viertel aller Grundschulen den im Lehrplan vorgeschriebenen Schwimm-unterricht nicht anbieten, weil sie keine Badkapazitäten hatten. Auch die Schwimmvereine haben am Donnerstag im Schulausschuss des Landtags über lange Wartezeiten vor Anfängerkursen geklagt. 40 Prozent der Kinder müssten zwischen einem und zwei Jahren auf einen Platz warten. „Das Wasser steht uns bis zum Hals“, sagte Landeselternbeiratsvorsitzender Carsten Rees.

Auslöser der Debatte war eine Umfrage des Kultusministeriums zur Schwimmfähigkeit der Grundschüler. Danach schafften im letzten Schuljahr nur 71,5 Prozent am Ende der Grundschulzeit die angestrebten Basisfähigkeiten. Verlangt ist dazu ein Sprung ins tiefe Wasser und anschließend 100 Meter Schwimmen.

„Wir nehmen das Thema ernst“, betonte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Forderungen nach einem Sonderprogramm des Landes zur Sanierung von Hallenbädern lehnte sie aber ab. Das ist ihrer Ansicht nach „klare Aufgabe der Schulträger“, also der Gemeinden. Zuvor hatte Städtetagsdezernent Norbert Brugger Zuschüsse des Landes ins Gespräch gebracht. Das könne Kooperationen mehrerer Gemeinden bei der Sanierung eines Bades befördern. Die SPD-Opposition fordert ein 30-Millionen-Programm von der Regierung. Eisenmann räumte ein, dass es zu wenige qualifizierte Lehrer gibt. Sie prüfe die Einstellung von Quereinsteigern. pre

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019