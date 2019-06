Unterricht zugunsten des Verkehrs verschieben?

Verkehrsminister Winfried Hermann schlägt vor, den Unterricht im Land gestaffelt zu beginnen, um die Straßen am Morgen zu entlasten. Der Grünen-Politiker hat damit eine breite Debatte ausgelöst, die auch das Leben der Jugendlichen außerhalb der Schule betrifft. Soll der Unterricht zugunsten des Verkehrs später beginnen?

Ich gebe es gerne zu: Ich bin ein absoluter Morgenmuffel und habe es als Schüler nicht gemocht, so früh aufstehen zu müssen. Schon um 5.45 Uhr klingelte mein Wecker, eine Zeigerumdrehung später wartete dann der Bus auf meine Kameraden und mich. Nach 45 Minuten Fahrt inklusive einmal Umsteigen erreichten wir unser Gymnasium – fünf Minuten vor dem Unterrichtsbeginn. Was für Städter nach einer lächerlich langen Fahrt klingt, ist auf dem Land normal. Trotzdem beginnt auch dort der Unterricht bei allen Schulen zwischen 7.45 Uhr und 8.15 Uhr – wie fast überall in Deutschland. Es ist längst an der Zeit, diesen Grundsatz zu hinterfragen. Dass ausgerechnet Landesverkehrsminister Winfried Herrmann die Debatte anstößt, ist zwar ungewöhnlich, ändert aber nichts an deren Dringlichkeit.

Denn: Dafür zu sorgen, dass Schulen die Zeiten des Unterrichtsbeginns staffeln, hat für viele Seiten Vorteile. Für die Schüler, weil die laut zahlreicher Studien vor 9 Uhr sowieso kaum aufnahmefähig sind. Für die Eltern, weil es sich besser mit den Arbeitszeiten einer flexiblen Berufswelt vereinbaren lässt. Und nicht zuletzt für die Lehrer, die oft noch weitere Wege als die Schüler auf sich nehmen müssen und in aller Regel nicht direkt aus dem Auto ins Klassenzimmer stolpern.

Wenn durch den späteren Unterrichtsbeginn dann auch noch der Verkehr entlastet wird, ist das doch umso mehr zu begrüßen: Auch die Verkehrsunternehmen könnten bessere Routen planen und vorhandene Kapazitäten besser nutzen – weil etwa Busse und Bahnen zu den unterschiedlichen Zeiten verschiedene Strecken bedienen könnten. Und schnellere Verbindungen sind doch das beste Argument, vom Auto auf die Öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.06.2019