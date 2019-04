Mainz/Koblenz.Schüler in Mainz und Koblenz gehen heute wieder mit der Forderung nach einer aktiveren Politik zur Bekämpfung des Klimawandels auf die Straße. Bei den „Fridays for Future“ (Freitage für die Zukunft) genannten Demonstrationen am Vormittag und Mittag würden in der Landeshauptstadt etwa 1000 Teilnehmer und in Koblenz ungefähr 300 Teilnehmer erwartet, teilten die Initiatoren und Städte mit.

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschafts-Bunds Rheinland-Pfalz, Dietmar Muscheid (Bild), verteidigte den Schulstreik für den Umweltschutz während der Unterrichtszeit gegen die Kritik einiger Politiker. „Schule und Politik sollten den Unterrichtsausfall akzeptieren, wenn man will, dass sich diese jungen Menschen auch in Zukunft noch engagieren“, sagte Muscheid der Deutschen Presse-Agentur. „Wer den jungen Leuten sagt, Umweltpolitik sei nur ein Thema für Experten, der fördert Politikverdrossenheit“, kritisierte er eine auf Twitter gemachte Äußerung des FDP-Parteivorsitzenden Christian Lindner. Dieser hatte gesagt: „Von Kindern und Jugendlichen kann man nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen. Das ist eine Sache für Profis.“

Erneuerbare Energien gefordert

Die „Fridays for Future“-Bewegung der Schüler hatte vor Kurzem in Berlin das Aus für ein Viertel der deutschen Kohlekraftwerke noch in diesem Jahr gefordert. Zudem müsse der Kohleausstieg in Deutschland bis 2030 und nicht wie von der Kohlekommission vorgeschlagen erst 2038 realisiert werden. Die Abwendung von Kohle spiele eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz. Um die Klimaziele zu erreichen, müsse Deutschland bis 2035 seine Energieversorgung vollständig auf erneuerbare Quellen umstellen. lrs

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.04.2019