Unterschrift für mehr Radwege

Frankfurt.Auch in Frankfurt sammelt eine private Initiative Unterschriften für mehr und sicherere Radwege. Am 4. April soll ein Bürgerbegehren starten, wie die Gruppe „Radentscheid Frankfurt am Main“ gestern mitteilte. Hintergrund sei der wachsende Verkehr in der Stadt. Eine solche Unterschriftenaktion gibt es in Hessen bereits in Darmstadt. Vorbilder sind ähnliche erfolgreiche Initiativen aus Berlin und Bamberg.

Mit besser ausgebauten und zahlreicheren Radwegen sowie mehr Fahrrad-Abstellplätzen hoffen die Frankfurter Initiatoren, zahlreiche Autofahrer zum Umsteigen motivieren zu können. Jeder Bürger in jedem Alter solle sicher, zügig und ohne Angst seine Wege in Frankfurt mit dem Fahrrad zurücklegen können. „Wir wollen, dass Fahrradfahren ein Massenphänomen wird hier in Frankfurt“, sagte Mitinitiator Norbert Szép. Derzeit weise das Radwegenetz 150 Lücken auf; mehr als 800 Unfälle habe es 2016 in der Stadt gegeben, drei Radfahrer seien ums Leben gekommen.

Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) zeigte sich abwartend. Radwege würden bereits seit Jahren ausgebaut, dies sei auch unter den Stadtverordneten unumstritten. Klar sei auch, dass es noch viel zu tun gebe. „Einen Bürgerentscheid zu starten, ist ein legitimes Mittel, jetzt müssen erst einmal die Unterschriften zusammenkommen“, sagte Oesterling auf Anfrage.