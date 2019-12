Unverpackt einkaufen: mit eigenen Gläsern in den Laden

Bad Nauheim.Die Inneneinrichtung des kleinen Unverpackt-Ladens in Bad Nauheim stammt aus den 1930er Jahren. Und so wie damals Lebensmittel und Drogeriewaren verkauft wurden, lose verwahrt in Gläsern und anderen Behältern ohne Plastikverpackung, soll das jetzt wieder möglich sein. Inhaberin Simone Schmidt greift mit ihrem Laden den Trend zum verpackungsarmen Einkaufen auf. In Hessen gibt es mittlerweile mehrere solcher Geschäfte, in Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt – und zunehmend auch in kleineren Städten.

„Der Bedarf ist riesig“, ist sich Schmidt sicher. „Es ist einfach der Zeitgeist.“ Den Sprung in die Selbstständigkeit hat die 53-Jährige nach eigenen Angaben gewagt, weil ihr als Konsumentin entsprechende Angebote im Wetterau-Städtchen Bad Nauheim und Umgebung gefehlt haben. Im Alltag mit den vielen Plastikverpackungen habe sie gemerkt, „dass auf dem Markt etwas passieren muss“. Die Idee für den Laden sei im Familienkreis geboren worden: „Wir haben überlegt, wie können wir einen Beitrag leisten, Plastikmüll zu reduzieren?“, erzählt die gelernte Bankkauffrau.

Die Gründer des vor rund einem Jahr in Gießen eröffneten Unverpackt-Ladens nennen eine ähnliche Motivation. Ihre bisherige Bilanz zur Resonanz bei den Kunden fällt positiv aus: „Wir konnten uns nach etwas mehr als einem halben Jahr vergrößern und unser Sortiment und die dazugehörige Ladenfläche verdreifachen“, berichten die Inhaber Louisa Willner und Jonas Hey, die nach dem Studium ihr Geschäft gegründet haben. Die Zahl der Beschäftigten sei von zwei auf elf gestiegen.

Nischen gefunden

In dem Bereich gebe es viele Quereinsteiger, heißt es beim Verein „Unverpackt“, der sich als Berufsverband für die Läden versteht. „In der Regel sind das fachfremde Menschen, die die Welt verbessern wollen“, sagt Olga Witt von dem Verein. Sie ist auch Geschäftsführerin von Läden in Köln. Der Bedarf sei da. Die Läden liefen in der Regel auch. Natürlich müssten manche Inhaber wieder aufgeben. Das liege aber nicht am Konzept des verpackungsfreien Einkaufens an sich, sondern an individuellen Gründen. Das Unverpackt-Prinzip funktioniert immer ähnlich: Die Kunden bringen eigene Gläser, Dosen und andere Gefäße mit, füllen die Ware von Nüssen und Nudeln über Hülsenfrüchte und Müsli bis hin zu Süßigkeiten selbst ab. An der Kasse wird dann alles gewogen und abgerechnet. Zu Discount-Preisen ist das kaum möglich. So setzen die Unverpackt-Läden bewusst auf ihre Nische und auf regionale oder ökologische Produkte.

Laut einer Umfrage des Hamburger Marktforschungsinstituts Splendid Research GmbH aus 2018 würden drei Viertel der Befragten Lebensmittel in mitgebrachten Behältnissen an der Bedientheke oder im Unverpackt-Laden abfüllen lassen. Allerdings haben nur acht Prozent schon einmal in einem solchen Geschäft eingekauft. Der Wunsch, Verpackungsmüll zu sparen, ist gleichwohl groß: 73 Prozent der Befragten möchten das. Auch in Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis) eröffnete ein Unverpackt-Laden. Es sei darum gegangen, das Vermeiden von Verpackungsmüll sowie den Mehrweg- und Kreislaufgedanken voranzutreiben, sagt Geschäftsführer Julius Schießer, dessen Familie auch eine Imkerei betreibt. Kunden können nicht nur Lebensmittel abfüllen, sondern Produzenten aus der Region auch ihre Ware herbringen. Der Laden fungiere als eine Sammelstelle für sie, erläutert Schießer.

Supermärkte erkennen Trend

Die Nachfrage nach abfallfreien Angeboten bemerken die Supermarktketten ebenfalls. „Auch unsere Kunden haben den Wunsch, beim Einkaufen Verpackungsmüll zu reduzieren, an uns herangetragen“, heißt es etwa bei Tegut. Tegut hat nach einem Testlauf vier Filialen mit Unverpackt-Stationen für trockene Lebensmittel bestückt. Allerdings sei keine flächendeckende Einführung geplant. „Wir schauen uns sehr genau die Standorte an, in denen wir das Sortiment einführen“, erläutert eine Sprecherin. Lage, Kundenstruktur und die vorhandene Fläche müssten passen. „Prädestiniert sind unsere Hochfrequenz-Standorte in urbanen Gebieten mit einem entsprechenden Kundenpublikum.“

Konkurrenz durch die großen Ketten fürchtet Simone Schmidt in Bad Nauheim nicht. Sie habe ja eine andere Philosophie, und dazu gehöre, mit gemütlichem Ambiente und Sofaecke zum Verweilen einen Gegenentwurf zu den großen Supermärkten zu bieten. lhe

