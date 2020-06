Urlaub auf dem hessischen Land statt auf Mallorca

Wiesbaden.Die Corona-Pandemie verhagelt auch Hotels und Gaststätten das Geschäft. Die hessische Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) will jetzt aber aus der Not eine Tugend machen und versuchen, die vielen abgesagten Auslandsreisen in Urlaub auf dem Lande in ihrem Bundesland umzumünzen. Zusammen mit dem Gastronomieverband Dehoga stellte sie am Donnerstag in Wiesbaden dafür eine neue Tourismusstrategie vor, für deren Umsetzung das Land jedes Jahr zwei Millionen Euro zur Verfügung stellt.

Kurzum: Der Natur suchende Urlauber soll mit einem gut vernetzten Angebot vor Ort verwöhnt werden und nicht mehr gezwungen sein, die Wanderung oder Radtour „mit einer Butterstulle in der Tasche“ anzutreten. Dehoga-Geschäftsführer Julius Weber formuliert es ähnlich: „Was nützen die besten Rad- und Wanderwege, wenn es keine Einkehrmöglichkeit gibt?“ Die vielfältigen Angebote vor Ort auf dem Lande zu vernetzen, ist denn auch eines der wesentlichen Ziele des Konzepts. „Wir wollen den Tourismus strategisch weiterentwickeln und nicht einfach nur mehr Wander- und Fahrradwege bauen“, betont Ministerin Hinz. Es sollen nicht nur mehr Menschen für den Urlaub auf dem Lande in Hessen gewonnen werden. Sie sollen auch länger bleiben.

Salat soll Schnitzel ersetzen

Dazu müsse man touristische Angebote zusammendenken und mit ganzheitlichen Konzepten arbeiten. Mit dem zur Verfügung stehenden Geld will das Land die Hotellerie und Gastronomie vor Ort dafür fit machen. Dazu gehören mehr Werbung für Natururlaub auf dem Land in Hessen, bessere Vernetzung von Angeboten wie eben Radwege und Einkehrmöglichkeiten, naturgerechte gastronomische Angebote wie etwa Saft und Salatvariationen statt immer nur Schnitzel mit Pommes, aber auch mehr regionale Spezialitäten auf der Speisekarte sowie Ausbau der Digitalisierung, damit Urlauber auch die kleineren Angebote überhaupt finden und vor Ort dann mit dem Smartphone kommunizieren können.

„Unser Bundesland ist über seine Grenzen hinaus für seine einzigartige Natur und Landschaft bekannt“, sagt Hinz und zählt die Mittelgebirge Rhön, Spessart, Vogelsberg, Taunus, Westerwald und Odenwald ebenso auf wie die Auenlandschaften von Rhein, Fulda, Eder und Lahn, die Weinberge des Rheingaus und der Bergstraße, die Seen des Waldecker Landes oder auch die Heimat der Gebrüder Grimm in Nordhessen.

Nach Erhebungen suchten etwa 50 Prozent der nach Hessen reisenden Menschen gezielt Erholung, Genuss und Naturerlebnisse. Die weiterentwickelte Landtourismusstrategie ziele daher darauf ab, Nachhaltigkeit, Natur und Umweltschutz stärker in den Blick zu nehmen. Schließlich bestehe die Hälfte der Landesfläche in Hessen aus Nationalparkgebiet, Naturparks oder Biosphärenreservaten, das ist mehr als in jedem anderen Bundesland.

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.06.2020