Urteil nach Tod von Polizistin rechtens

Darmstadt.Nach dem Tod einer Polizistin ist das Urteil gegen einen 64 Jahre alten Autofahrer rechtskräftig. Der Mann war im März vom Amtsgericht Groß-Gerau wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung und einem einmonatigen Fahrverbot verurteilt worden. In zweiter Instanz nahm er am Freitag vor dem Landgericht Darmstadt seine Berufung zurück. Auch die Staatsanwaltschaft verzichtete auf ihre Berufung. Die 25-jährige Beamtin sicherte am Abend des 18. Dezember 2017 auf einer Bundesstraße zwischen Groß-Gerau und Mörfelden-Walldorf in Südhessen einen Wildunfall ab und wurde von dem 64-Jährigen angefahren und tödlich verletzt. Der Angeklagte will die Frau nicht gesehen haben. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.12.2019