Urteil zu Kohl fällt Anfang September

Karlsruhe.Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird sein Urteil im Streit über die sogenannten Kohl-Tonbänder am 3. September verkünden. In der mündlichen Verhandlung am Donnerstag verlangte die Witwe des Altbundeskanzlers Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, dass der Autor Heribert Schwan ihr Auskunft über Anzahl und Verbleib von Kopien der Tonaufnahmen von Interviews mit dem CDU-Politiker gibt. Die Tonbänder, in denen Kohl über sein Leben berichtete, wurden für die Buchveröffentlichung „Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle“ der Autoren Schwan und Tilman Jens verwendet.

Kohl hatte Schwan als Ghostwriter für seine Memoiren vorgesehen. Es folgten rund 630 Stunden Gespräche, die mehr als 200 Tonbänder füllten. Die Männer überwarfen sich jedoch vor Veröffentlichung des vierten und letzten Bandes der „Kohl-Protokolle“. Der Altkanzler verlangte die Herausgabe sämtlicher Tonbänder sowie schriftlicher Unterlagen. Schwan lehnte dies ab und veröffentlichte das Buch 2014.

Noch zu Lebzeiten erstritt Kohl die Herausgabe aller Tonbänder. Nach seinem Tod am 17. Juni 2017 forderte die Witwe auch Auskunft über Anzahl und Verbleib möglicher Kopien der Tonbänder. Das Oberlandesgericht (OLG) Köln bestätigte diesen Anspruch, sah den Auskunftsanspruch zu erstellten Transkripten aber als verjährt an. Der Streit zwischen Kohl-Richter und Schwan landete daraufhin beim BGH, der nun am 3. September sein Urteil verkünden will. epd

