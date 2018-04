Vater gesteht Tötung von Baby

Anzeige

Waldshut-Tiengen.Vier Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Babys in Laufenburg am Hochrhein (Kreis Waldshut, wir berichteten) hat der Prozess gegen den Vater des Kindes begonnen. Der 36-Jährige sei des Totschlags angeklagt, teilte das Landgericht mit. Der Mann hat zugegeben, den knapp drei Monate alten Jungen am ersten Weihnachtsfeiertag 2017 durch mehrere Schläge auf Kopf und Körper getötet zu haben. Als Motiv gab er laut Gericht eine plötzliche Überforderung wegen des schreienden Kindes an. Der vorbestrafte und drogenabhängige Mann soll zudem bei der Tat unter Entzugserscheinungen gelitten haben. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage vorgesehen. dpa