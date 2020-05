Verband schließt Regel-Unterricht aus

Vor zu hohen Erwartungen an die von der Landesregierung angekündigte vollständige Öffnung der Grundschulen bis Ende Juni hat der Verband für Bildung und Erziehung (VBE) gewarnt. „Wenn wir von einer kompletten Öffnung sprechen, dann gehört auch zur Wahrheit, dass wir den Unterricht nicht komplett abdecken können. Ein normaler Unterricht wird nicht stattfinden“, sagte der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand am Donnerstag. „Bei normalem Unterricht können wir alle Hygiene- und Abstandsregeln vergessen.“

Schon vor der Corona-Krise habe es vor allem an den Grundschulen einen Lehrermangel gegeben. Jetzt falle zusätzlich rund ein Viertel der Lehrer, die zu einer Risikogruppe gehörten, für den Unterricht aus. „Wir bekommen die Rückmeldung, dass bereits jetzt alle Lehrer im Einsatz sind. Diese Schulen schaffen es personell nicht, mehr zu stemmen“, so Brand.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) hatten am Dienstag eine vollständige Öffnung der Kitas und Grundschulen bis Ende Juni angekündigt. Grundlage der Entscheidung waren erste Zwischenergebnisse einer Studie an den vier Unikliniken des Landes zum Corona-Infektionsgeschehen bei Kindern. Demnach spielten Kinder unter zehn Jahren als Überträger des Virus nur eine untergeordnete Rolle.

Der VBE fordert dagegen, den Schulen mit einer weiteren Öffnung Zeit zu lassen. „Gleich nach Pfingsten kann das nicht umgesetzt werden“, sagte Brand, „wir brauchen dringend eine Vorlaufzeit bis mindestens Ende Juni.“ Sollten die Schulen komplett geöffnet werden, dann bedeutet dies für die Schulen zudem enorme Umbauarbeiten. Mindestvoraussetzung für eine solche Umsetzung sei, dass alle Lehrkräfte wieder im Präsenzunterricht tätig seien. „Das bedeutet auch ein sofortiges Ende der Notbetreuung an den Schulen“, sagte Brand.

Der Lehrerverband fordert das Kultusministerium auf, bei der weiteren Öffnung jeder Schule im Land die Freiheit einzuräumen, in eigener Regie den Unterricht einschränken zu können. „Dazu braucht es eine rechtliche Grundlage.“ Schließlich müsse der Schutz von Risikolehrkräften weiter berücksichtigt werden. Denkbar wäre etwa, dass diese Lehrkräfte weiter Fernunterricht anbieten für Schüler, die ebenfalls zu Risikogruppen gehören.

In einer ersten Reaktion nannte Eisenmann die Forderungen des Lehrerverbandes „absolut nachvollziehbar und berechtigt“. Lehrkräfte, die zu Risikogruppen gehören, sollten auch weiter nicht im Präsenzunterricht arbeiten. Zudem kündigte sie an, dass Lehrer auf das Coronavirus getestet würden. Bislang genügte für die Befreiung eine Selbstauskunft - das will Eisenmann nun ändern. Lehrkräfte sollen künftig ärztliche Atteste über Vorerkrankungen vorlegen.

