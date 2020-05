Verband setzt auf Sonntage

Verkaufsoffene Sonntage sollen Umsatzverluste ausgleichen. © dpa

Wiesbaden/Frankfurt/Main.Der Handelsverband Hessen setzt auf weitere Möglichkeiten zum Öffnen der Läden am Sonntag auch im Laufe des Jahres. Die derzeitige Regelung, die diese Möglichkeit bis zum 5. Juli vorsieht, sei ein gutes Zeichen des Landes, sagte Hauptgeschäftsführer Sven Rohde am Freitag in Frankfurt.

Bei entsprechenden Regelungen auch im Sommer und Herbst sei sicherlich mit einer größeren Kauflaune der Verbraucher zu rechen, als das wegen der Corona-Krise aktuell der Fall sei.

Kundenbegrenzung gilt weiter

Mittlerweile können in Hessen alle Geschäfte wieder öffnen. Allerdings dürfen sie nach wie vor nur eine begrenzte Zahl von Kunden gleichzeitig hereinlassen. Als Faustregel gilt wegen der Corona-Pandemie: ein Kunde pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche. Auch Friseurgeschäfte, Kosmetik-, Nagel- und Tattoostudios sowie Massagepraxen dürfen wieder Kunden empfangen. Von der Öffnung am Sonntag ist Pfingsten ausgenommen. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.05.2020