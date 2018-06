Verbraucherschutz warnt vor Abzocke

Anzeige

Mainz.Unseriöse Schlüsseldienste mit überzogenen Rechnungen sorgen immer wieder für Ärger bei rheinland-pfälzischen Verbrauchern. „Mittlerweile haben wir kaum noch Rechnungen unter 1000 Euro“, sagte Christian Gollner von der Verbraucherzentrale (VZ) in Mainz gestern.

Bislang habe die VZ in diesem Jahr schon 75 Beratungen zu dem Thema durchgeführt. Im vergangenen Jahr seien es 111 gewesen. Die Verbraucherschützer legten gestern ihren Jahresbericht für 2017 vor. Neben den Schlüsseldiensten war ein weiteres großes Thema Betrug durch Streaming-Dienste im Internet. Verbraucher würden in Abo-Fallen gelockt und dann zur Kasse gebeten.Rund 100 000 Ratsuchende wandten sich im vergangenen Jahr an die Anlaufstelle. lrs