Verbrechen in Coronazeiten - Draußen sicherer, drinnen gefährlicher?

Stuttgart.Das Coronavirus und die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen machen Straßen und Plätze im Südwesten sicherer - könnten aber Experten zufolge zu mehr Gewalt hinter verschlossenen Türen führen. Nach einem Lagebild des Landeskriminalamts (LKA) in Stuttgart sind die Straftaten im Land durch die strengen Ausgangsbeschränkungen in den vergangenen Wochen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum stark gesunken. "Unsere tägliche Lage ist innerhalb weniger Sekunden erledigt, weil es nichts zu berichten gibt", sagt etwa der Stuttgarter Polizeipräsident Franz Lutz.

Gleichzeitig muss sich die Polizei um neue Delikte in Verbindung mit der Pandemie kümmern. Vergangene Woche zählte die Polizei mehr als 830 Straftaten im Land im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Beamten müssen die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen überwachen.

Ob und in welcher Form sich die aktuelle Situation auf die Gesamtkriminalitätslage auswirkt, könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden, meldet das LKA. Ein Überblick über Verbrechen in Zeiten der Krise:

Einbrüche: Da viel mehr Menschen viel mehr daheim sind, haben Einbrecher derzeit ein schweres Leben. Die Stuttgarter Polizei etwa verzeichnete in den vergangenen drei Wochen einen signifikanten Rückgang in dem Bereich. Einbrecherbanden aus dem Ausland dürften zudem unter den geschlossenen Grenzen leiden. Der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, spricht aber von einer möglichen Verlagerung hin zu verwaisten Schulen, Kindergärten, Kirchen und Gemeindehäusern: "Meist relativ hoher Sachschaden und recht kleine Beuten - das rentiert sich eigentlich nicht."

Gewalt in der Öffentlichkeit: Schlägereien betrunkener Menschen in Kneipen oder nach Fußballspielen? In Corona-Zeiten Fehlanzeige. Auch Raubüberfälle dürften zurückgehen, weil sich kaum noch potenzielle Opfer auf den Straßen befinden. Da es weniger Verbrechen zu ermitteln gibt, können die Polizisten zudem mehr Präsenz draußen zeigen - was wiederum für mehr Sicherheit auf Straßen und Plätzen sorgen dürfte. "Fast jeder, der unterwegs ist, läuft Gefahr, von uns kontrolliert zu werden", sagt Polizeipräsident Lutz.

Diebstähle: Auch Langfinger haben es angesichts geschlossener Geschäfte und leerer Bahnen und Busse in den Großstädten schwer. Autos würden nun oft über längere Zeit stehen, sagt Kusterer - das schaffe Gelegenheiten für Autodiebe. "Aber das Entdeckungsrisiko steigt auch, weil der einzelne Täter auf der Straße ganz anders wahrgenommen wird als wenn mehr Menschen unterwegs sind."

Verkehrsdelikte: Die Abnahme des Straßenverkehrs dürfte sich Experten zufolge auch auf die Zahl der Verkehrsdelikte auswirken. Die Stuttgarter Polizei zählte am vergangenen Sonntag etwa elf Unfälle - so wenige wurden noch nie registriert, berichtet Lutz.

Drogenhandel: Parks und Clubs sind geschlossen. Konsumenten dürfte die Abhängigkeit aber auch in Krisenzeiten zu ihrem Rauschgifthändler treiben. "Da wird sich auch in Zeiten von Corona nicht viel ändern", sagt der Leiter der Stuttgarter Kriminalpolizei, Rüdiger Winter. Der Markt funktioniere zudem auch digital. "Ich brauche nur eine Paketstation, einen Computer und das Darknet."

Trickbetrug: Trickbetrüger erfinden neue Maschen und nutzen die Notlage, um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie geben sich als Polizisten oder Mitarbeiter von Gesundheitsämtern aus und verschaffen sich so Zutritt zu Wohnungen, um Geld oder Wertgegenstände zu erbeuten. Das LKA warnte vor kurzem vor einer neuen Variante des Enkeltricks: Anrufer geben sich als infizierte Verwandte aus, die Geld für die Behandlung bräuchten. Die Krise mache Menschen noch anfälliger für Trickbetrüger, sagt Kusterer.

Internet: Auch im Internet machen sich Abzocker die Corona-Krise zunutze. Sie geben vor, rare Schutzmasken oder Desinfektionsmittel zu vertreiben, liefern diese aber nicht nach Erhalt des Geldes oder schicken defekte Ware. Das Landeskriminalamt warnt vor Abzockern, die in Bedrängnis geratene Unternehmen auffordern, im Internet Daten hochzuladen, um Soforthilfe zu erhalten. Innenminister Thomas Strobl (CDU) warnte vor zunehmender Cyberkriminalität: "Während die Arbeit im Homeoffice einen großen Beitrag leistet, um unsere Verwaltung und die Wirtschaft in Gang zu halten, nimmt die Angriffsfläche gleichzeitig zu."

Häusliche Gewalt: Viele Paare und Familien hocken nun aufeinander und können sich nur schwer aus dem Weg gehen. Das Innenministerium rechnet angesichts mangelnder Rückzugsmöglichkeiten mit einer Zunahme von häuslichen Konflikten. Dazu kommen finanzielle Nöte und Existenzsorgen. Die könnten zu einem Katalysator werden für häusliche Gewalt, sagt ein Sprecher des Ministeriums. Kusterer spricht von einer Herausforderung für Polizei und Staat. Um frühzeitig einschreiten zu können, benötige es eine enge Kommunikation der Jugendhilfe mit der Polizei.