Verdacht des versuchten Mordes

Kassel/Sanremo.Nach dem Sturz einer deutschen Studentin von einer Klippe im italienischen Sanremo wollen Ermittler vor Ort die 21-Jährige vernehmen. Es sei für die Ermittlungen „unabdingbar“, mit der Frau selbst zu sprechen, sagte die Staatsanwältin aus Imperia, Barbara Bresci, gestern. Die Studentin aus Hessen war im Juli 50 bis 70 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie soll gestoßen worden sein. In Italien sitzt deshalb ein 32-Jähriger wegen Mordversuchs in Untersuchungshaft. Deutsche und italienische Behörden ermitteln in dem Fall. Der 32-jährige Tatverdächtige stammt laut Bresci aus dem Maghreb. Die Region umfasst Algerien, Tunesien und Marokko. Ermittelt wird gegen ihn wegen versuchten Mordes und sexueller Gewalt. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.08.2018