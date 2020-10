Verdächtige identifiziert

Frankfurt.Nach den Ausschreitungen im Juli auf dem Frankfurter Opernplatz haben die Ermittler im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mehr als 20 Tatverdächtige identifiziert. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. In der Nacht zum 19. Juli war es auf dem Platz in der Innenstadt zu massiven Krawallen gekommen. Bei den Vorfällen wurden fünf Polizisten verletzt und 39 Menschen vorübergehend festgenommen.

Bilder und Videos ausgewertet

Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, werteten die Ermittler im Anschluss zahlreiche Bilder und Videos aus. Nach einem richterlichen Beschluss sei das Material an die Öffentlichkeit gegeben worden, mit der Bitte, die Fahndung zu unterstützen. Auf diesem Weg seien bislang 21 Tatverdächtige namentlich ermittelt worden. Einem der Beschuldigten werde beispielsweise zur Last gelegt, „34 Flaschen, fünf Mülltonnen und einem E-Scooter“ geworfen zu haben.

Der Opernplatz hatte sich im Sommer – auch aufgrund der coronabedingt gesperrten Clubs und Bars – zu einem Party-Hotspot entwickelt. Nach den Ausschreitungen war der Platz mehrere Wochen jeweils in den Nächten auf Samstag und Sonntag gesperrt worden. lhe

