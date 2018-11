Verhandlung stockt erneut

Koblenz.Die erst vor kurzem gestartete Neuauflage des aufwendigen Koblenzer Neonazi-Prozesses ist ins Stocken geraten. Aus formellen Gründen setzte die Strafkammer gestern das Verfahren aus, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Dies sei vorsichtshalber geschehen, weil es unterschiedliche Rechtsauffassungen im Gerichtspräsidium auf der einen Seite und der Kammer auf der anderen Seite zum Geschäftsverteilungsplan gebe.

Zunächst wurden alle für dieses Jahr angesetzten Termine abgesagt. Man sei aber zuversichtlich, dass das Verfahren im kommenden Jahr zeitnah erneut beginnen könne, sagte die Gerichtssprecherin.

In dem Verfahren geht es um die mutmaßlichen Mitgliedschaften in einer kriminellen Vereinigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Die Anklageschrift umfasst mehrere hundert Seiten. Der erste Prozess war im Mai 2017 geplatzt, weil ein Richter in Pension ging und es keinen Ergänzungsrichter gab. Im Oktober dieses Jahr startete der Prozess erneut.

Bei den unterschiedlichen Rechtsauffassungen geht es der Gerichtssprecherin zufolge grob gesagt um Formulierungen in dem Geschäftsverteilungsplan. Der legt jeweils für ein Jahr fest, welche Kammer welche Themenkomplexe und Verfahren übernimmt. lrs

