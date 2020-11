Verschärfte Kontrollen

Biberach.Nach mehreren Schlachthof-Skandalen in den vergangenen Jahren und scharfer Kritik an den Missständen in den Betrieben sollen die Kontrollen weiter verschärft und regionale Schlachthöfe gefördert werden. Agrarminister Peter Hauk (CDU) kündigte am Donnerstag außerdem an, die Kommunikation und den Austausch der Behörden und Schlachthofbetreiber zu koordinieren. Diese Stelle wurde bereits bei der Landestierärztin angegliedert und nimmt in den kommenden Wochen ihre Arbeit auf, sagte der CDU-Politiker im Agrarausschuss. Die Opposition warf ihm vor, die Vorschläge seien bereits bekannt. Die SPD erneuerte ihre Rücktrittsforderung.

Hauk steht nach der Veröffentlichung von Videoaufnahmen aus dem Schlachthof Biberach unter Druck. Die Aufnahmen von Tierrechtsaktivisten zeigen unter anderem, wie das Töten von Rindern durch fehlerhafte Bolzenschussgeräte für die Tiere qualvoll in die Länge gezogen wurde.

Laut dem Minister plant das Land für regionale Schlachthöfen nach Tierwohl-Kriterien zunächst bis zu zehn Millionen Euro ein. Die Förderung werde gerade mit der Europäischen Union abgestimmt. Zudem sollen Veterinärämter um jeweils eine Stelle verstärkt werden. lsw

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020