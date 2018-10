Versicherung für Notlagen

Stuttgart.Die grün-schwarze Koalition will den baden-württembergischen Landwirten mit Zuschüssen eine Versicherung gegen Klimaschäden schmackhaft machen. „Wir sehen die Politik in der Pflicht, unsere Bäuerinnen und Bauern dabei zu unterstützen, sich besser gegen die Gefahren zu rüsten“, sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz dieser Zeitung. Die Landwirte müssten sich darauf einstellen, dass Hitze, Trockenheit, Hagel, Starkregen, Fröste und Winterstürme als Folge des Klimawandels zunehmen. Schwarz: „Wir unterstützen deshalb das marktwirtschaftlich organisierte Modell einer Mehrgefahrenversicherung.“ Bund und Land würden das finanziell fördern.

CDU-Agrarexperte Patrick Rapp will das Thema bereits in der morgigen Sitzung der Haushaltskommission aufrufen lassen. Bei dem Treffen der Koalitionsspitze soll ein Nachtragshaushalt mit einem Volumen von zwei Milliarden Euro beraten werden. Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hat dafür 12,5 Millionen Euro als Dürrehilfe für existenziell in Not geratene Landwirte angemeldet. Der Betrag gilt als unstrittig, nachdem vor allem Tierhalter durch die Trockenheit im Sommer große Probleme bekommen haben. Dieselbe Summe soll der Bund beisteuern.

46,4 Millionen Euro ausgezahlt

Rapp setzt darauf, dass im Nachtragsetat auch der Einstieg in eine Versicherung möglich wird. Es sei ein Kapitalstock von zehn bis 15 Millionen Euro notwendig. Die Beiträge für die Versicherung sollten zu je einem Drittel Bund, Land und die Landwirte zahlen. Das sei für das Land günstiger als die Schadenshilfen nach Wetterkatastrophen. Allein nach den Frühjahrsfrösten im vergangenen Jahr wurden 46,4 Millionen Euro ausbezahlt.

Auch Grünen-Agrarexperte Lothar Hahn plädiert für einen Einstieg schon beim Nachtragsetat. 17 andere EU-Staaten haben eine solche Versicherung schon, weiß Schwarz.

Dagegen bremst Hauk die Erwartungen. Er führe auf Bundes- und Landesebene „intensive Gespräche, um spätestens im Haushalt 2020/21 die Bereitstellung entsprechender Mittel zu erreichen“. pre

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018